Se defenderá en tribunales el sector eléctrico, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se defenderá en tribunales la decisión que se tomó en su administración de suspender la operación de centrales privadas de energías renovables, pues aseguró que es necesario poner orden en el sistema eléctrico nacional.

En conferencia aseguró que se va a defender que no haya privilegios de las empresas y enumeró los cuatro elementos que componen su política en materia de energía eléctrica: el respeto al Estado de Derecho, la postura a favor de energías limpias, no aceptar la corrupción en el sector, y la defensa jurídica de la postura gubernamental.

"Primero hay que decir que hay Estado de derecho. Segundo, no estamos en contra de la generación de energías limpias; al contrario, cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas. Tercero, estamos en contra de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal en la industria eléctrica, que ese es el fondo del asunto.

"(...) Cuatro, vamos a defender nuestro criterio en los tribunales porque tenemos el derecho de hacerlo. Tienen instrucciones ya los servidores públicos, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas. No es posible que estemos pasando por un mal momento económico todos y que ellos quieran seguir medrando como si nada pasara", indicó.

López Obrador criticó que en pasadas administraciones se entregaran concesiones con "contratos leoninos" que generaron afectaciones a la economía nacional, y se beneficiará a empresas privadas.

"A través del influyentismo se pactó mediante componendas entre empresas particulares y funcionarios públicos la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio, incluso se pretendía destruir a la Comisión Federal de Electricidad, que cerrará sus plantas, subutilizarlas, no permitirles que generaran energía para darle preferencia a las plantas de generación eléctrica del sector privado, sobre todo extranjeros".

"Entonces, lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo (...) No se suspende, no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, es que no haya corrupción", afirmó López Obrador.