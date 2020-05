Urgen a abordar iniciativas para enfrentar crisis de salud y económica

El grupo parlamentario del PRD hizo un llamado al Congreso de la Unión a retomar, en los hechos, la actividad legislativa, y no permitir que las propuestas que buscan atender la crisis económica y de salubridad derivada de la pandemia por COVID-19 se queden en el "sueño de los justos".

"No nos quedemos sólo en la propuesta, si no va a ser una buena historia en el Diario de los Debates que alguien podrá leer, pero qué es lo que se va a concretar, eso es lo que nos debe de importar.

"Hoy la gente está pidiendo resultados, ya estamos otra vez en la actividad legislativa, no dejemos solamente en el escuchar las propuestas y que sigan y guarden ahí el sueño de los justos", enfatizó el senador Miguel Ángel Mancera.

Durante la sesión de la Comisión Permanente recordó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado ha presentado una serie de iniciativas para sancionar hasta con seis años de prisión y multa a quienes agreden al personal médico.

Además crear un Plan Nacional de Salud Mental, a fin de atender las secuelas psicológicas que se podrían presentar en el personal médico y ciudadanos derivado de la pandemia, así como para crear el Consejo de Emergencia Económica.

"Se trata de una figura que tendría en su funcionamiento el respaldo de la Constitución, por eso lo estamos planteando ahí, en el Artículo 25.

"Es importante incorporarlo para que cuando se presente una situación extraordinaria que ponga en riesgo la competitividad, el crecimiento económico, empleo, estabilidad de las finanzas públicas, el sistema financiero, así como la actividad económica nacional, sea el Poder Ejecutivo Federal, con la aprobación de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, el que pueda establecer el Consejo Nacional para esta emergencia económica”, dijo.

Durante su participación Mancera destacó la importancia de esta sesión, al ser la primera ocasión que la Comisión Permanente sesiona de manera virtual; se trata, afirmó, de un hecho histórico. "En las reuniones virtuales como esta no hay votación, no hay discusión en Puntos de Acuerdo, no se toman decisiones más allá de la agenda política", precisó.