Convocan a participar en curso "Escribir en libertad"

*En la actividad se abordará cuento, novela y crónica, entre otros géneros

Por Ángela Anzo

México, 20 de mayo (Notimex).— Como parte de la oferta cultural de la Brigada Para Leer En Libertad, asociación civil de fomento a la lectura, se llevará a cabo el curso "Escribir en libertad", en el que participan destacadas figuras masculinas de las letras y el periodismo mexicano. La actividad contempla 10 sesiones dirigidas a todo público, que se transmitirán a través de redes sociales durante los viernes de mayo, junio y julio en punto de las 21:00 horas, con materiales que forman parte del acervo de cursos y talleres de la asociación. La primera de las sesiones se realizará este viernes, bajo el título "Empezar a escribir", a cargo de Paco Ignacio Taibo II; continuará la charla dedicada a la Poesía", con Óscar de Pablo; "Cuento", bajo la reflexión de Alberto Chimal; "Redacción", desde la mirada del periodista Humberto Musacchio y "Novela", que contará con la intervención de Martín Solares. Le seguirá la charla titulada "Ambientación", con Bernardo Fernández; asimismo, se dará espacio para conversar acerca de "Guión cinematográfico", con Gerardo de la Torre; "Estilo", desde la cual será retomada la amplia experiencia de Oscar de la Borbolla; "Crónica", en donde participará Diego Enrique Osorno, siendo así el fin de curso y última sesión con la intervención, nuevamente, de Paco Ignacio Taibo II. Cabe señalar que dicha iniciativa causó una fuerte reacción en redes sociales, al no incluir a ninguna mujer en el programa, una omisión que se calificó de inaceptable pues no se consideró a alguna de las grandes escritoras, poetas, ensayistas y periodistas de nuestro país. Acerca de tal crítica, la Brigada Para Leer En Libertad emitió un comunicado, en el que reconoció como “un defecto grave” no haberlas considerado, algo que —según refirieron— se enmendará: "Para mejorar nuestros contenidos, vamos a incluir cursos en línea donde se refleje el talento de nuestras escritoras. Agradecemos los comentarios que hemos recibido y a los escritores que tan amablemente aceptaron participar en el curso".