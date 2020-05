Salvador y los Eones darán concierto en línea para ayudar ante COVID-19

La agrupación mexicana Salvador y los Eones ofrecerá su primer concierto en línea en 11 años de trayectoria musical a realizarse el próximo sábado 23 de mayo. Lo anterior es una iniciativa que busca donadores para adquirir cajas protectoras de intubación, en colaboración con un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En videoconferencia en la que participó Notimex, la banda ofreció los detalles del show que tendrá una duración cercana a las dos horas y que podrá verse a partir de las 20:00 horas con boletos a un precio de 100 pesos, cantidad simbólica que ayudará a los gastos de producción del evento y el resto será destinado al proyecto PROCAPI-UNAM.

"Al arte no se le olvida ayudar a la sociedad. Nosotros los artistas siempre estamos pensando en eso, es el común denominador de donde nace todo. Me parece súper importante y nos dio mucho gusto que podamos colaborar con nuestro granito de arena en este proceso y saber que el público se sume a esta causa tan noble e importante en este momento y que sea por medio de la música, el arte y una sensibilidad común", explicó Salvador Moreno.

En la mitad de este concierto -que contará con una pantalla verde un set en cámara negra- estrenarán el video de su nuevo sencillo La jaula, que simultáneamente se subirá a sus redes sociales y plataformas digitales.

"La rola tiene mucho que ver con la situación actual, el estar inmerso en tu propia mente. El video tiene una estética muy contemporánea, tanto la dirección como la fotografía y en la producción de vestuarios y accesorios están planteados muchos elementos que tienen que ver con la situación actual y con la propuesta de Los Eones en escena.

"Desde el video ya estamos planteando el uso de los guantes y cubrebocas. Estamos usando como un elemento artístico el hecho de reflejar nuestro momento histórico y lo que está sucediendo, lo llevamos al término de la creación. En el foro también se van a tener todos los cuidados necesarios con el mínimo de gente que va a colaborar en el aspecto técnico, musical o de producción. Lo vemos como un reto importante", comentaron.

Para los integrantes de Salvador y los Eones se trata de una ocasión especial porque la pandemia ha llevado a los ciudadanos a un punto de reflexión y replanteamiento en muchos aspectos de su vida personal y social, por lo que reconocen el impacto que ha tenido en el mundo artístico con los conciertos pospuestos o cancelados.

"El sector artístico, no solamente la música sino en general, ha sido de los más afectados. Esto implica un impacto muy grande porque los artistas vivimos de nuestro trabajo cotidiano y para la gente de teatro, danza, circo y performance es un impacto muy grande porque están pasando una situación muy difícil; es grave y yo no veo de donde pueda llegar una ayuda", refirió Moreno, quien confió que su ritmo de de vida no ha cambiado drásticamente porque la mayor parte de su trabajo está enfocado en su estudio de pintura, su taller o su escritorio para escribir.

Como exponentes del género rock les parece importante tener un compromiso más allá de lo artístico hacia el aspecto social y como creadores buscan incorporar su realidad a su trabajo como manera de expresión.

"El rock no debe perder nunca su compromiso y su pasión de ser parte de un momento histórico. Yo pienso que 2020 va a quedar grabado como un año que nos va a marcar como humanidad, como mexicanos y como personas en lo que yo llamo el virus de la reflexión, que nos obliga a replantear la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestras familias, con el entorno y el medio ambiente", apuntaron.

Es por ello que por medio de su página web tendrán disponible la venta de productos y cubrebocas especiales que se han convertido en un artículo de primera necesidad que llegó para quedarse.

Jorge Herrera, miembro del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y coordinador del proyecto Cajas Protectoras de Intubación PROCAPI-UNAM, agradeció la donación en un proyecto que cuenta con el apoyo de médicos especialistas en el área intensiva que les ha dado retroalimentación, así como del Hospital General de México y algunas clínicas del IMSS tanto de la Ciudad de México como de la República Mexicana.

"Ha sido un proceso de diseño, prueba constatación, investigación y finalmente llegar a un diseño y producción de un dispositivo esencialmente de intubación para que cuando los profesionales de la salud atiendan a un paciente grave de COVID-19 que necesita respiración mecánica no se expongan al riesgo asociado que son los estornudos, la tos, la saliva con su carga viral.

"Nosotros generamos unas capas protectoras en donde se encapsula parcialmente al paciente, pero se le permite al médico ingresar las manos para poder hacer la maniobra, de modo que se puede reducir de una manera muy dramática la posibilidad de contagio", señaló.