Proyecto "MNFSTXlX”, una alternativa teatral para tiempos de crisis

El elenco de las producciones incluidas en la iniciativa MNFSTXlX, creada por los actores mexicanos Bruno Bichir e Itari Marta, con el objetivo de reinventar el teatro y convertirlo en entretenimiento accesible para el espectador, hablaron acerca de los pormenores de sus respectivas puestas en escena, durante una conferencia a través de redes sociales.

Después de leer un manifiesto con una serie de reglas que deberá tener cada obra teatral, mismas que estarán publicadas en la página de Facebook de Foro Shakespeare, los elencos de las primeras obras participantes detallaron sus proyectos.

La producción Huérfanos, dirigida por Angélica Roger, es un texto que luego de mucho tiempo encuentra su momento de consolidación en la inciativa. “Es un texto que lleva ya mucho tiempo, no se había consolidado y en el momento en el que surge el manifiesto, dijimos ‘hagámoslo’ y con tres buenos intérpretes se puede aterrizar, además, el manifiesto encajó muy bien“, dijo la directora del proyecto integrado por los actores Alex de la Madrid, Roberto Cavazos e Itari Marta.

En esta etapa también participa Coordenadas sutiles, un monólogo que interpretará la actriz Sophie Alexander Katz, bajo la dirección de Diego del Río: “Sophie y yo nos conocimos hace muchos años y nos han unido muchas curiosidades que tenemos en común; quisimos retomar un proyecto en el que trabajamos hace años, y me encontré haciendo este monólogo, es algo muy íntimo, el proceso ha sido muy especial y particular”, dijo el director.

Además, Sophie Alexander confesó que nunca pensó incursionar en algún monólogo, pues piensa que el teatro se trata de interactuar entre individuos: “Una de las primeras cosas a las que me he tenido que enfrentar es al simple hecho de hacer un monólogo, porque me parecen antinaturales al teatro, juré que nunca iba a hacer uno, pero Diego me lo puso en medio de la pandemia y ahora me encuentro completamente implicada en este monólogo”, dijo.

“Voy a explorar dos vertientes totalmente diferentes a lo que estoy acostumbrada, una es la pandemia, que nos está empujando a hacer cosas nunca antes pensadas y la segunda es hacer un monólogo”, comentó la actriz de 41 años.

Para la tercera obra, Cuando calienta el sol, en la que también participan Itari Marta y Bruno Bichir, se enfrentarán al reto de no tener un libreto, o algún texto fijo, pues trabajarán bajo la improvisación con una simple guía con los tiempos de cada escena, según explicaron: “Queríamos que hubiera solo una escaleta de la obra y que los actores tuvieran el reto de contar la historia con la improvisación, sin un texto final escrito y función con función, los actores vamos a modificar la escaleta para contar esta historia”, explicó Itari.

Para el elenco de “La tierra prometida”, la actriz Elena del Río comenta: “Me dio miedo al leer la obra después de leer el manifiesto y dije ‘¿19 ensayos solamente para esto?’, pero estoy en un periodo de mi vida en el que si me da miedo, hay que entrarle y aquí estamos”, dijo entorno al proyecto.

Otra de las compañías entró a la iniciativa con la puesta en escena Bichito, dirigida por Paula Zelaya, y un elenco conformado por Ana González Bello y Andrés Elvira.

“La leí y me gustó muchísimo, pero recuerdo haber pensado ‘No creo que lo hagamos por el dinero y todo lo que implica y que bueno, porque me da miedo’, pero ahora todos los actores teníamos miedo de no volver a pisar un escenario y cuando nos dijeron: ‘Hay un proyecto’, leímos la obra otra vez y dijimos ‘Esta es’”, contó Ana González.

Finalmente, Itari y Bichir aclararon que las obras serán presenciales, de igual modo invitaron a los espectadores a donar en la página en internet del Foro Shakespeare para contribuir a mantenerlo vigente, pese a la pandemia global de coronavirus.