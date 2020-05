Esposa de Yoshio molesta por rumor sobre el contagio del fallecido

Marcela Hernández, esposa del recién fallecido cantante mexicano Yoshio, expresó su molestia en relación a un comunicado falso en el que se afirma que su asistente Lucy, fue quien contagió de coronavirus al intérprete de Samurai, y reiteró que no se tiene certeza de cómo pudo infectarse.

“La verdad es que los medios habían sido muy respetuosos, y de repente un periodista me habló y me preguntó, yo no hice caso, porque esto es comunicado póstumo de no sé quién y la única información certera viene de mi, yo no entiendo de dónde salió ese comunicado afirmando que ella lo había contagiado”, dijo enfática en entrevista con Notimex.

“Realmente el saber quién lo contagió no es importante, pero estoy segura de que no fue ella; la gente ni siquiera sabe cómo funciona mi casa o en dónde estábamos, ellos piensan que entrábamos y salíamos, pero no, no fue así, porque cuando entramos en cuarentena, a mediados de marzo, ya no salimos”, continuó.

La hoy viuda de Yoshio habló de la retina que la familia adoptó una vez que inició su confinamiento: “Yo le pregunté a Lucy si quería irse a su casa, porque además allá no hay nada, no ha habido un solo contagio, ella podría estar a salvo, la iba a mandar como debe de ser, con todo su sueldo, con todas sus cosas y me dijo ‘No, yo me quiero quedar con ustedes’ y le dije: ‘Pero no vas a poder salir ni un día, ni al súper’ y me dijo ‘No importa, yo me quiero quedar con ustedes’, y nos quedamos los seis encerrados”.

“La única que iba al súper era mi hija y yo, a veces tambien mi hijo, porque ellos manejan, pero por lo regular era yo, y ella es mi brazo derecho, si ella no hubiera estado, esta casa no podría funcionar, no podríamos haber hecho nuestro trabajo si ella no estuviera, para empezar son quince años que tiene de vivir aquí, aquí nació su hija”, agregó.

MArcela Hernández manifestó su enfado ante la situación: “Sí me molesta que digan algo que ni siquiera conocen, primero dijeron que había sido por estar con Oscar Chávez, por Dios, ellos grabaron ese disco hace tres años, luego que si habían entrado los de Telmex, y aquí no entró nadie, ni siquiera pedíamos comida, yo hacía de comer y teníamos todas las precauciones, me parece muy injusto que hablen de algo que no.

“Ni siquiera firma alguien, o cómo lo están asegurando como mensaje póstumo, y sí me molestó mucho, la verdad, por eso decidí hacer un comunicado, Lucy de verdad es como de la familia, no podría funcionar esta casa de la misma manera si ella no estuviera”, dijo a Notimex con notable enfado.

Al preguntarle sobre lo que aprendió del cantante en vida, confesó: “Yoshio me dejó muchísimas cosas, casi siempre cuando alguien se va, todos dicen ‘Era un buen padre, buen hijo’, pero yo lo puedo decir con certeza, y no solo yo, sino la cantidad de gente que tuvieron oportunidad de cruzarse en su vida y tuvieron oportunidad de convivir con él, independientemente del gran artista que era, de lo talentoso, sobre todo el ser humano que fue, porque cuando llegaba había luz”.

De igual modo, admitió que no esperaba la cantidad de homenajes y palabras de aliento que ofrecieron al artista, sus amigos y colegas: “La verdad estoy un poco sorprendida, siempre he sabido su alcance, viví con él 26 años y aparte del gran amor, hubo una gran admiración por lo que hacía, estoy muy contenta por la cantidad de gente a la que llegó, pero sobre todo estoy sorprendida por la cantidad de homenajes y hay muchos que no me entero porque ha sido una avalancha”.

Y continuó hablando de las manifestaciones de aprecio que le han dado los amigos del intérprete tras su partida: “El amor de sus amigos fue sorpresivo, tenemos amigos entrañables, hay compañeros que en algún momento nada más se cruzaron y su cariño me reconforta, pero sobre todo a mis hijos, porque para ellos es un orgullo ver y escuchar todo eso en este terrible momento que estamos viviendo”, añadió.

Finalmente aprovechó para ofrecer algunos consejos, ante su experiencia: “Nosotros tomando las precauciones, quedándonos en casa, usando tapabocas, limpiando todo, no permitir que nadie entre, salir a lo indispensable, y pasó eso, por eso les recomiendo que se cuiden y extremen las precauciones, sobre todo con los más vulnerables”, dijo para concluir.