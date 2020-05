Según el gobernador de Nuevo León nunca hubo restricción en transporte

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", aseguró este martes que las restricciones al transporte público se desactivaron desde el 28 de abril y que todo lo que siguió fue culpa de quienes no respetan la órdenes impuestas por la Secretaria de Salud.

De acuerdo con el mandatario estatal, la estrategia del recorte al transporte solamente duró un día y ellos reconocieron el error, porque provocaba aglomeraciones, por lo que “de inmediato la desactivamos”.

Estas declaraciones, que claramente contrastan con la realidad vivida en Nuevo León, fueron hechas por "El Bronco" en una entrevista radiofónica, con un medio de comunicación nacional.

“El transporte no está restringido, lo hicimos el primer día y fallamos”, aseguró el mandatario nuevoleonés.

“El primer día se aplicó para ver si la gente se quedaba en su casa, pero me doy cuenta que la gente sigue saliendo y entonces aquellos que sí tienen que ir a trabajar sufren”.

“El transporte está funcionando todo, completo, desde el segundo día, a pesar de que dijimos que iba a haber restricción, no la hubo”.

En esta perspectiva, Rodríguez Calderón aseguró que el incremento en los casos de COVID-19 que vive Nuevo León no es culpa del recorte al transporte, que supuestamente no ocurrió, sino que por el contrario, es responsabilidad de los jóvenes que no respetan las medidas de la Secretaria de Salud.

“El joven que anda en la calle, el que regresa a su casa y está con su abuelito con su mamá, es el causante del problema”.

Cabe mencionar, que a pesar de lo declarado por al mandatario, hoy martes, su administración envió un comunicado para informar que el Instituto de Movilidad levantaba las restricciones del transporte público que fueron impuestas desde el lunes 27 de abril.