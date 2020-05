Coronavirus, "riesgo de muerte" de librerías independientes

*Libreros buscan alianzas y que se les considere dentro de la industria editorial para poder sobrevivir a la pandemia

Por Víctor Jesús González

México, 19 de mayo (Notimex).— En el marco de las “Conversaciones para que los libros se vean”, organizadas por el proyecto Metabooks MX, se realizó la charla digital “Las librerías independientes ante el cataclismo de la nueva normalidad”, con Claudia Bautista y José Luis Escalera, integrantes de este gremio. Bautista, fundadora y presidenta de la Red de Librerías Independientes (Reli), señaló que “las librerías independientes, antes y después de la pandemia por el COVID-19 estamos en crisis. Antes de la emergencia sanitaria ya estábamos buscando alianzas, estrategias, reuniones con la autoridades correspondientes para estabilizarnos”. Por su parte, José Luis Escalera, director de Profética, Casa de Lectura, expuso que “los de las librerías independientes, como los diabéticos o los que padecen enfermedades crónicas, ya teníamos problemas para mantenernos con vida y ahora, con el coronavirus, tenemos más posibilidades de muerte”. Al respecto, la fundadora de la Reli destacó que ante la gravedad de la situación en la que se encuentra el gremio, lo que hacen es darle velocidad al proceso de las alianzas, búsqueda de contactos, ideas, encuentros y repuestas de las autoridades, porque lo que está en juego es su sobrevivencia. Escalera dijo que esta crisis puede servir “para reflexionar por qué en México no está pasando lo mismo que en países como Argentina, donde las casas editoriales de gran tamaño no se saltan la presencia de las librerías independientes y hacen que éstas se mantengan vivas, funcionando como parte de la cadena del libro”. Para concluir el conversatorio, Claudia Bautista detalló que "aunque no ha sido por dolo de las grandes editoriales el dejar de mirar nuestros espacios, hoy es buen momento para dialogar entre todas las partes del ecosistema editorial para equilibrar y fortalecer a toda la industria del libro”.