El salsero Willie González se despide de la música

El cantante de salsa Willie González, reconocido por interpretar temas como Pequeñas cosas y Quiero morir en tu piel, se jubilará de la música después de haber lanzado a finales de 2019 su último álbum Esencia, así lo anunció a través de redes sociales.

Luego de 32 años de trayectoria musical, el salsero puertorriqueño explicó que dejaría su carrera debido a gente que le quita paz y humanidad; sin embargo, antes de decir adiós, dejará concluidos algunos pendientes, según explicó.

“Con éste disco me despido de la música; voy a realizar mis últimas entrevistas para retirarme de la música. Hay gente que me quita la paz y mi humanidad, no voy a permitir eso, en agosto me quito de la música, adiós a todos”, escribió en Instagram al pie de una fotografía de su próximo último álbum.

El artista de 62 años dijo que antes de su retiro, se ocuparía de algunos asuntos que dejó pendientes: “No quiero retirarme y dejar esos compromisos sin cumplir” y para concluir el mensaje, escribió: “Voy a dejar una persona administrando este Instagram”.

Los fanáticos no tardaron en expresar su aflicción ante la noticia: “Que pena, perderemos a un grande, pero su legado seguirá de generación en generación”; “Qué noticia tan triste, eres mi cantante favorito en el mundo entero, tus canciones tocan el alma”, escribieron algunos internautas.

Finalmente, el intérprete de No podrás escapar de mi publicó un último mensaje en respuesta a sus seguidores: “Gracias por tantos años, pero de verdad me cansé; me voy a dedicar a mi estudio de grabación y a grabar otros talentos”, culminó.