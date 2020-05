Fallece Gregory Tyree Boyce, actor de "Twilight"

El actor estadounidense Gregory Tyree Boyce, de 30 años, reconocido por su aparición en Twilight, fue encontrado muerto la semana pasada junto a su novia, Natalie Adepoju, de 27 años, en un condominio de Las Vegas.

De acuerdo con la información de medios internacionales, la policía local no detalló la causa de su muerte, aunque aseguró no haber indicios de violencia tras resguardar el lugar el miércoles después de una llamada. Sin embargo, el portal TMZ asegura que se encontró una sustancia blanca en polvo.

La noticia fue compartida por su madre Lisa Wayne, quien se despidió en redes sociales mientras contó que estaba en proceso de iniciar un negocio de alitas y el tiempo que compartía con su hijo durante la cuarentena, cuando juntos salían a caminar por un sendero. La última vez que se vieron fue el 11 de mayo para comer por el día de las madres.

"Creó los sabores a su perfección y los nombró en honor a los raperos de la costa oeste. Snoop Dog, Kendrick Lamar, Roddy Ricch, The Game, etc. Tenía sabores como Tequila Lime Agave ... esos eran mis favoritos. Puedo decir que mi hijo fue mi chef favorito. Estaba haciendo algo grandioso y esa era su pasión. Greggy, si pudiera conseguir a mi chef como tú, continuaría con West Wings y prepararía a tu bebé para toda la vida. Me dijiste que no querías que trabajara, que querías cuidarme. Estoy enferma sin ti. Estoy desgarrada, estoy perdida. Estoy sufriendo. Te enviaba un mensaje de texto o te llamaba cuando estaba rota o preocupada por algo, y me decías, mamá, te atrapé, lo solucionaremos", expresó Wayne.

Gregory Tyree interpretó a Tyler Crowley con un papel pequeño en la saga de Twilight, protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson, cuando dio vida a un atleta de Forks High que casi golpea a "Bella" en el estacionamiento con su auto hasta que "Edward" la salva deteniéndolo con su mano. También participó en el cortometraje Apocalypse, dirigido por Trevor Jackson en 2018.

El actor acababa de festejar sus 30 años en diciembre pasado, lo cual compartió con un mensaje en sus redes sociales. "En un momento no pensé que llegaría a tener 30 años. A lo largo de los años, como todos los demás, he cometido errores en el camino, pero hoy es uno de esos días en los que sólo reflexiono sobre los grandes. Qué tiempo para estar vivo. ¡Felices 30! ¡Hagamos que el resto de estos años sea lo mejor posible!”, escribió.