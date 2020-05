Cada comunidad, la gente, decide regreso a la nueva normalidad: AMLO

El regreso a la nueva normalidad no se exige ni es obligatorio, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien añadió que cada pueblo, comunidad, municipio o estado decidirá si reactiva actividades.

El mandatario federal aseguró que las medidas no son coercitivas, y que se informa que hay condiciones para regresar a la nueva normalidad, poco a poco, con medidas sanitarias y con cuidado, pero no se exige, enfatizó.

“Cada pueblo, cada comunidad decide, la gente, sus asambleas democráticas, sus gobiernos municipales, los gobiernos estatales con el personal de salud, con maestras, con maestros, hay una amplia participación y todo es por consenso, por convencimiento, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho y así vamos avanzando”, indicó el Presidente.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador recordó que si se ha evitado que no se desborde la pandemia de coronavirus ha sido por la participación consciente y responsable de la gente.

“Se logró el propósito que no lograron, desgraciadamente, en otras partes en donde se saturaron hospitales porque también les pegó primero la pandemia. No les dio tiempo de prepararse. Nosotros tuvimos la suerte de que no fuimos los primeros y así se pudo avanzar creando espacios para hospitalización”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal resaltó que existe una disponibilidad de 61 por ciento de camas para atender enfermos. En el caso de terapia intensiva, 68 por ciento disponible.

“Esto lo explico porque no se reconoce de que fue desde nuestro punto de vista exitosa la estrategia de la Sana Distancia porque ni en los países con más desarrollo económico pudieron resolver el problema de disponibilidad de camas, hospitales y especialistas”, compartió.