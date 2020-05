Fallece la pintora Susan Rothenberg a los 75 años

*Su obra fue una contraposición al minimalismo neoyorquino de los setenta

México, 19 de mayo (Notimex).— La pintora estadounidense Susan Rothenberg falleció a la edad de 75 años, así lo dio a conocer a través de un comunicado la galería Sperone Westwater de Nueva York, con la cual la artista trabajó desde finales de la década de los ochenta. Angela Westwater, una de las fundadoras de la galería, se dijo privilegiada por haber tenido la oportunidad de trabajar con Rothenberg y experimentar “su pasión y compromiso para realizar arte”. Resaltó su labor pionera para extender las fronteras de la pintura, en especial hacia las creadoras. La artista es recordada por sus pinturas de caballos, hechas en la segunda mitad de la década de los setenta y que le valieron su inclusión en la muestra de 1978 New Image Painting, en el Museo Whitney de Arte Estadounidense. En 1982 fue la única mujer que formó parte de la exposición colectiva Zeitgeist, en la galería Martin-Gropius-Bau de Berlín. La obra de Rothenberg significó una contraposición al estilo prevaleciente en Nueva York durante la década de los setenta, cuando la mayoría de los artistas se inclinó por el minimalismo. Su estilo formó parte de la corriente conocida como New Movement. Aunque siempre se le asoció con su serie equina, Rothenberg realmente pintó caballos durante un breve periodo de su carrera. La galería Sperone Westwater recordó que “durante los ochenta rápidamente empezó a explorar otros temas, incluyendo cabezas, manos y otras partes del cuerpo humano”. Después de pasar 20 años trabajando en Nueva York, Rothenberg se mudó en la década de los noventa a Nuevo México y el desierto provocó un nuevo impacto en su obra. Su última exposición fue en enero de este año, en la galería Sperone Westwater, donde presentó ocho pinturas nuevas y seis trabajos en papel. Las causas de su muerte no se dieron a conocer.