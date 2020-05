Escritores optan por releer durante la cuarentena

*Camila Fabbri, Ana García Bergua y Daniel Saldaña París conversaron en línea de cómo les ha impactado el distanciamiento social

México, 18 de mayo (Notimex).— En una conversación en línea, Camila Fabbri, Ana García Bergua y Daniel Saldaña París hablaron del impacto que el tiempo de aislamiento ha tenido sobre su proceso de escritura y cómo es que en medio de esta crisis la literatura es una herramienta de salvación. La charla, titulada “Literatura para sobrevivir”, fue presentada como parte de la Feria Dependientes de Lectores, organizada por algunas editoriales con el fin de brindar apoyo durante esta contingencia. A la pregunta de si escribir o leer ayuda a sobrellevar esta situación, los tres autores coincidieron en que más que tomar en sus manos nuevos libros, lo han hecho con algunos que ya tenían. Sobre esto, Ana García apuntó que “lo bueno de releer es que se puede hacer a cachitos”; mientas que Camila Fabbri dijo que cada semana trata de escribir, lo cual le resulta sanador. Para cada uno de ellos el miedo en este momento es diferente: García Bergua aceptó que su temor radica en contagiarse; Daniel Saldaña explicó que durante este lapso ha sentido un poco de opresión por no poder salir, caminar y ver gente; y, en una visión más a futuro, la argentina Camila Fabbri comentó que piensa en los estragos que esta pandemia dejará. Sobre las reflexiones que esta situación les provoca, Saldaña París mencionó que hasta ahora no había pensado en lo frágil que es la industria editorial, "no tiene una infraestructura para sobrevivir sin vender libros tres meses”. Respecto al futuro, Ana García Bergua confió en que las cosas vuelvan a la normalidad, pues no imagina “cómo se puede leer poesía con cubrebocas”. Los tres autores acotaron que el COVID-19 no será, probablemente, el tema central de sus próximos títulos, pero sí aceptaron que de alguna manera se les podría “filtrar”, pues al final eso es lo que hacen las experiencias.