Nacho Cano y primeros elencos de “Hoy no me puedo levantar”, se reúnen

*Forman un mensaje con los títulos de las canciones que forman parte del musical

México, 18 May (Notimex). – A 15 años de haberse estrenado por vez primera el musical Hoy no me puedo levantar en España, y un año después en México, ambos elencos y Nacho Cano, quien se desempeñó como director de los montajes, se reunieron, a través de un video, para interpretar el tema Vivimos siempre juntos, el cual forma parte de la pieza teatral.

Al inicio del video de seis minutos con 30 segundos, se comparte un mensaje realizado a partir del título de algunas canciones que forman parte de Hoy no me puedo levantar, y que originalmente fueron interpretadas por la agrupación española Mecano, en la década de 1980 e inicios de 1990.

“Después de más de 14 años, nos reunimos por primera vez, porque creemos en ‘La Fuerza del Destino’, en los aniversarios cada ‘7 de septiembre’, en que basta una llamada de un buen amigo para viajar a Venus en un barco, porque ahora vemos como transcurren las horas de insomnio y llegamos al otro día desvelados y sin podernos levantar, sin la posibilidad de colarnos a ninguna fiesta y nos sorprendemos a ratos perdidos en nuestra habitación…”, se lee en el mensaje.

El primero en aparecer en la producción es el mexicano Alan Estrada, quien dio vida al personaje de “Mario”, en las producciones de 2006 y 2014, realizadas en México, a su aparición, le siguió la del actor que personificó a “Mario”, en España, seguido por la actriz Fernanda Castillo, quien dio vida a “María”, en la versión mexicana del montaje, y sucesivamente aparecen los artistas que en algún momento personificaron a “Colate”, “Ana”, “Patricia”, “Chakas”, “Guillermo”, “Venancio” y “Malena”.

Luis Gerardo Méndez, Mar Contreras, Valeria Vera, Jannette Chao, Rogelio Suárez, José Daniel Figueroa, Gerardo González y Erika Tahis, fueron los actores que protagonizaron la primera versión del musical en México, y participaron en esta interpretación de Vivimos siempre juntos, actividad que también realizaron los integrantes del primer montaje realizado en España, dichas apariciones se van intercalando de acuerdo con los personajes.

En un instante de la producción, todos los actores se unen dejando a Nacho Cano al centro mientras toca el piano, y de acuerdo con la descripción final del video, la conjunción de todos los participantes se dio gracias al vínculo generado por el actor David Carillo, quien actualmente participa en el montaje de Hoy no me puedo levantar, en su versión protagonizada por Belinda, Yahir, Jesús Zavala y Rogelio Suárez.

Con un especial agradecimiento a Nacho Cano y dedicado “a los compañeros de ayer, a los de hoy y los que vendrán”, la melodía, con más de 30 mil reproducciones en menos de 24 horas, termina con el nombre de todos los actores y actrices que han estado involucrados en cada uno de los montajes a lo largo de la historia del musical, entre los que se encuentran Danna Paola, Regina Blandón, Melissa Barrera, María León, Marcela Guirado, Roger González, Diego Amozurrutia, Iker Madrid, Erika Hau, entre otros.