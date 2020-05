Jorge "El burro" Van Rankin, espera grabar nuevos capítulos de "40 y 20"

El presentador Jorge “El burro” Van Rankin tiene en puerta la grabación de las temporadas cinco y seis de 40 y 20, por lo que está a la espera de que mejoren las condiciones de salud por la pandemia de COVID-19 para que se levante la cuarentena, aunque mientras está presente en la televisión con las repeticiones de dicha serie y en el programa matutino Hoy.

Confía que para junio se empiecen a grabar los nuevos episodios de 40 y 20, ya que el plan es salir al aire en octubre, aunque esto se puede atrasar por la emergencia sanitaria.

Sobre su experiencia cómo actor en la serie de comedia en la que comparte créditos con Mónica Huarte y Michelle Rodríguez, dijo que él mismo se ha sorprendido, porque “nunca me imaginé que fuera a hacer un éxito, cuando me llamaron, hace unos cuatro años, para hacer casting, yo dije, es broma, no soy actor, pero vi el piloto me pareció increíble y me animé”.

Contó a Notimex que cuando comenzaba a actuar, cortaba el productor Gustavo Loza, quien le decía: “no quiero que actúes, quiero que seas tú, y creo que ese ha sido el éxito de la serie, tanto es así que se ha repetido como unas ocho veces”.

A pesar de la contingencia sanitaria, uno de los pocos programas que se siguen grabando es Hoy, el cual destacó el conductor, está tomando las medidas de sana distancia, y explicó que aunque ha sido muy difícil realizar la emisión en condiciones diferentes, lo bueno es que no ha habido infectados en el foro de la emisión.

De los ocho conductores, se hicieron dos grupos de cuatro, y uno va una semana entera al foro y los otros transmiten cápsulas desde su casa, y a la siguiente semana le toca ir al otro grupo y así han estado trabajando, para evitar que haya mucha gente en las grabaciones y siempre manteniendo la distancia.

Entre las novedades, “El burro” Van Rankin se ha unido a un grupo de amigos, entre ellos, el actor Alberto Agnesi, para lanzar una bebida de lícor, que promociona en sus redes sociales con una imagen fresca y sana, “con todo este rollo de la pandemia, no se ha difundido, pero ya está disponible y seguramente cuando ya pase esto, ya la van a poder ir a comprar”.