Advierte SSC sobre robo de datos en línea durante pandemia de COVID-19

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alerta a la población sobre el riesgo de ser víctima de robo de datos personales o bancarios en internet durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter (@SSC_CDMX), la dependencia señala que “delincuentes cibernéticos aprovechan esta emergencia sanitaria para robar datos personales o bancarios a través del pishing; evita ser víctima con estas recomendaciones”.

La SSC insta a no abrir mensajes de correos electrónicos sospechosos y no hacer click en los enlaces que aparecen en estos; no abrir archivos adjuntos no reconocidos, además de utilizar contraseñas seguras y mantener actualizado el antivirus.

Y, en caso de querer denunciar, la Secretaría pone a disposición de la ciudadana la cuenta de Twitter @UCS_GCDMX y el número 55 5208 9898, además del teléfono de la Policía Cibernética 52425100 extensión 5086, y el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.