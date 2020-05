Pelosi urge a aprobar programa de alivio económico

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, urgió este domingo al Congreso a aprobar el proyecto de ley de alivio frente al coronavirus, argumentando que los estadounidenses tienen hambre.

El Senado, con mayoría republicana, podría rechazar el proyecto demócrata de tres mil millones de dólares aprobado en la Cámara Baja el viernes. Los republicanos han dicho que prefieren esperar a observar ver si la reapertura gradual de los estados mejora la crisis económica actual.

“El tiempo es esencial. Pueden pensar que está bien hacer una pausa, pero la gente tiene hambre en todo Estados Unidos. El hambre no se detiene. La gente está desempleada. No saben cómo van a pagar el alquiler en todo el país. Tenemos que abordar esto con humanidad”, dijo Pelosi en Face the Nation, de CBS.

El viernes, la Cámara de Representantes presentó el paquete multimillonario, que incluye fondos a los estados tras las reiteradas peticiones de ayuda de diversos gobernadores para sobrevivir a las consecuencias de la pandemia. Se trataría del quinto paquete de alivio económico nacional por la crisis sanitaria.

La iniciativa de ley también contempla dinero adicional para trabajadores en la primera línea de la lucha contra el coronavirus y más pagos directos a hogares. Ante el complicado panorama, Pelosi pidió a los parlamentarios reconsiderar su postura.

Sin embargo, tanto el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, como el mismo presidente Donald Trump, han dicho que el paquete “llegó muerto” al Congreso. La Casa Blanca incluso amenazó con vetar el proyecto el día jueves.

Los republicanos han pedido una pausa en la aprobación de nuevas facturas de alivio por coronavirus, informó The Hill. Este domingo se dio a conocer que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, pronosticó que la recuperación de la economía estadounidense no se produciría hasta el final de 2021.