Músicos se unen en tema “Aunque cueste”, ante COVID-19

Músicos de diferentes géneros, tal como los mexicanos Armando Manzanero, Susana Zabaleta y Regina Orozco, entre otros, unieron sus voces para dar vida al tema Aunque Cueste, que lanzaron con el objetivo de recaudar fondos para la compra y donación de insumos médicos en la lucha contra el COVID-19.

Los artistas participantes pretenden convertir la canción en un himno en el marco de la cuarentena, pues está inspirada en la dificultad por la que atraviesa el mundo entero en este momento, según explicaron los músicos a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación.

La canción, que fue compuesta por Jonathan Alvear, gira entorno a un sentimiento de nostalgia y tristeza, sin embargo, explica que la esperanza sigue viva, pese a las circunstancias.

Además, los artistas incluyeron un video musical de la misma, en el que cada uno se grabó en la interpretación del tema desde sus respectivas residencias; en el audiovisual aparecen personalidades como el maestro Armando Manzanero, la cantante colombiana Margarita “La Diosa de la Cumbia”, los actores de teatro musical Mauricio Garza y Cecilia de la Cueva, así como las soprano mexicanas Susana Zabaleta y Regina Orozco, entre otros.

Los fanáticos de los participantes, no tardaron en elogiar entre comentarios el tema que destinará sus ventas y reproducciones a la compra de insumos médicos para donar ante la pandemia global de coronavirus: “Que cosa tan hermosa, me han enchinado la piel y sacado una lagrima”, “Que precioso, esto es magia atrayente”, “Solo con escuchar el inicio se me erizó la piel”, escribieron algunos internautas en torno a la iniciativa.