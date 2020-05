“Waterloo”, de ABBA, es la mejor canción en la historia de Eurovisión

*El tema formó parte del álbum homónimo de la agrupación

México, 17 May (Notimex). – Waterloo, canción interpretada por el grupo sueco ABBA, durante su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974, fue reconocida como la mejor canción en la historia de dicha competencia musical, esto luego de una votación en la que participaron otros títulos musicales de gran importancia.

Como parte del programa Eurovisión: Come Together, realizado en lugar de la justa musical anual que tuvo que cancelar su edición 2020 a raíz del COVID-19, se abrió una votación para que los fervientes seguidores del programa, pudieran elegir su canción favorita de entre cada una de las ganadoras o presentadas a lo largo de las 64 ediciones del festival.

De acuerdo con el portal BBC, se publicó una lista corta de canciones seleccionadas previamente por un panel de jueces, y de la cual, el público tenía que elegir su canción favorita, entre las que se encontraban el tema Rise Like A Phoenix, de Conchita Wurst, representante de Austria que participó en 2014, y Save Your Kisses for Me, de la alineación Brotherhood of Man, que representó a Reino Unido en 1976.

Según los resultados Waterloo, de ABBA, se colocó en el primer lugar de la lista de votación, obteniendo el título de la mejor canción de todos los tiempos del Festival de la Canción de Eurovisión; el tema formó parte del álbum homónimo que la agrupación sueca estrenó el 4 de marzo de 1974, un mes antes de su presentación en la edición número 19 del festival.

Luego del evento Eurovision: Come Together, se llevó acabo el Eurovisión: Europe Shine a Light, en el que los 41 participantes de la edición 2020, presentaron, de forma no competitiva, los temas que habrían cantado durante la competición: el especial fue presentado por Chantal Janzen, Edsilia Rombley y Jan Smit, quienes serían los anfitriones de la ceremonia de este año.