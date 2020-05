Texas reporta su mayor incremento de casos diarios de COVID-19

Texas reportó la mayor cantidad de casos de COVID-19 en un día desde el inicio de la pandemia, lo cual se inserta en un aumento sostenido de nuevos contagios en las últimas dos semanas, tras la reapertura económica del estado.

De acuerdo con las últimas cifras del Departamento de Salud estatal, el sábado en la noche se registraron mil 801 nuevos casos de COVID-19; el mayor salto en un solo día. Texas no había reportado más de mil 500 casos en 24 horas y en los últimos siete días promediaba mil 227 casos al día.

El Departamento también comunicó que 734 de los nuevos casos se reportaron en los condados de Potter y Randall, los cuales provienen principalmente de pruebas aplicadas a empleados de plantas procesadoras de carne.

Las alarmas sobre el recrudecimiento de la propagación de la pandemia en Texas se encendieron desde que el estado reportó más de mil casos diarios por cinco días seguidos, el 13 de mayo.

Antes de que el gobernador republicano Greg Abbott levantara las restricciones por COVID-19 el 1 de mayo, permitiendo a negocios no esenciales reanudar sus actividades, el estado tenía un promedio de 796 contagios diarios.

Además, Texas registró un significativo aumento de muertes por la enfermedad durante los últimos tres días, analizó The Houston Chronicle con base en la información oficial. El jueves reportó 58 muertes, la cifra de decesos más grande en una jornada.

El 5 de mayo, la organización civil Progress Texas dio a conocer la filtración de una llamada que Abbott sostuvo con los legisladores estatales, en la cual se constató que el mandatario esperaba una mayor propagación en los casos de COVID-19 al reabrir el estado, pese a lo cual ordenó la reapertura.

No solo eso, sino que el 13 de mayo The New York Times informó que el fiscal general de Texas advirtió a Austin, Dallas y San Antonio, ciudades lideradas por demócratas, emprender acciones legales si no levantan sus propias restricciones locales contra el coronavirus, con el fin de hacer cumplir la orden del gobernador.

Después de reportarse el incremento masivo de casos en el estado la víspera, Abbot emitió un comunicado en el cual dijo que los equipos de respuesta de emergencia establecidos a inicios de mayo están evaluando a más personas.

Hasta este domingo hay 46 mil 999 casos confirmados de COVID-19 en Texas y mil 512 fallecimientos. La mayoría de los contagios se registra en los condados de Harris, Dallas y Tarrant.