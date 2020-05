Actualiza obra a personajes femeninos de Shakespeare

*La puesta en escena celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia

México, 17 de mayo (Notimex).– A través de las redes sociales, para atender las medidas por la emergencia sanitaria, a las 20:00 horas de este día se llevará a cabo una función en vivo de la obra The Shakespearean Tour, lo que tiene como propósito celebrar el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. La función se realizará en el marco de la actividad #IDAHOT2020MX que realiza Yaaj México, organización abierta para promover y garantizar los derechos humanos de la población LGBTI en el país, junto con el Conapred, Copred, It gets better México, Warner Music y las embajadas de Australia, Países Bajos y Canadá, entre otros. La función que se podrá seguir gratuitamente en el Facebook Live y la página en YouTube de Yaaj México, “es una reivindicación del actor con su parte femenina, es un espectáculo para canalizar el miedo a lo femenino en una sociedad patriarcal”, explicaron los organizadores en un comunicado. The Shakespearean Tour fue escrita y es actuada por Mariano Ruiz, con la dirección de Olivia Barrera; la pieza explora los personajes femeninos de las obras de William Shakespeare (1564-1616), cada una con un simil de diva pop, que son tomadas para los estandartes de la feminidad en la actualidad El espectáculo, que se ha presentado con gran éxito durante casi cuatro años en distintos foros teatrales, incluye humor, música y vídeo, herramientas utilizadas para buscar hacer consciente al público a la vez que se le divierte. Ruiz explicó que “esta obra fue la manera de hacer las paces con un lado de mí que la sociedad me había enseñado a rechazar, ahora después de todo el amor que se me ha entregado gracias a abrir mi historia”, y expresó su deseo de compartirla con aquellos sectores y personas que viven violentados.