Adele aconseja a Harry y Meghan cómo pasar desapercibidos en Los Ángeles

La cantante británica Adele ofreció algunos consejos a los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, para facilitar su estancia en Los Ángeles, donde actualmente residen, luego de mudarse de Vancouver, donde se establecieron después de dejar Reino Unido.

La intérprete de Someone Like You asesoró a la pareja en búsqueda de una escuela para su hijo Archie, además de sitios donde puedan permanecer con bajo perfil, para no ser captados por la prensa, pues según una fuente cercana al diario británico Mirror, Meghan Markle y el príncipe Harry viven en el mismo vecindario.

La cantante de 33 años y la pareja real supuestamente se conocieron en 2018, durante un evento de caridad para las víctimas de la Torre Granfell en Reino Unido, según muestra una fotografía instantánea que circula en las redes sociales, en la que aparecen juntos.

“Adele está a sólo cinco minutos de Harry y Meghan y han intercambiado notas sobre el área”, dijo una fuente cercana a Adele, al diario británico Mirror, además, según reportes del mismo, se detiene en la casa de los royals a saludar a la pareja.

Según el informante, “Adele ha estado dando consejos discretos al príncipe Harry y a Meghan Markle y les ha recomendado una escuela para Archie”, por la experiencia que ha tenido en el área con su hijo Angelo Adkins.

Además, la cantante asesoró a la pareja con relación a los lugares en los que podrían pasar tiempo en familia y pasar desapercibidos, pues la intérprete británica siempre se ha caracterizado por mantener en reserva los detalles de su vida privada y “Meghan admira cómo Adele ha logrado mantenerse fuera del centro de atención a pesar de ser una gran estrella”, asegura la fuente.

De igual manera, según información del diario inglés, la casa de los duques de Sussex, está valorada en 14 millones de libras, mientras que la de la intérprete de Make You Feel Me”, vale 7.7 millones de libras.