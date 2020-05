Fauxtogramas, “la fotografía miente”

*Colección de fotografías que reflexiona sobre la realidad que crea la mente

Por Víctor Jesús González

México, 17 de mayo (Notimex).— El próximo 22 de mayo a las 18:00horas, se presentará en redes sociales “Fauxtogramas”, una colección de imágenes a partir de la vida cotidiana, realizadas por Alantl Molina y Paulina Camu, quienes las transforman en escenas de una película no filmada para reflexionar sobre cómo la fotografía puede crear realidades en los espectadores. —Las imágenes narran a través de subtítulos y son nombradas con filmes; se complementan con sinopsis, fichas técnicas y diversas anécdotas del rodaje para crear un contexto, un discurso y una discusión alrededor de una película imaginaria—, explicó en entrevista con Notimex el fotógrafo Alantl Molina. Añadió que “como fotógrafo me toca ver mucho que la gente sigue confiando en las fotografías, como si ellas fueran una evidencia irrefutable; a mí me parece que no es así, la fotografía miente siempre. Tenemos esa idea romántica que ´una foto dice más que mil palabras´, pero, en realidad, es muy fácil engañar con las fotografías”. Molina comentó que debido a su profesión tiene que viajar mucho y por eso logró hacer una carpeta de 200 fotografías. “Hay fotos donde podemos ver ambientes de Asia, de Inglaterra o México; del país, me gusta trabajar mucho con grupos o pueblos tradicionales, entonces, esto da como resultado una diversidad de mundos y puntos de vista”. De esta manera, las fotografías de la colección no son una secuencia de un mismo tema; “lo único que no tienen en común todas las fotos es que ninguna fue posada o hecha con una intención previa; todas fueron observaciones, instantes que, como pasa en la vida, surgen o llegan sin esperarlo”. El fotógrafo dijo que “lo que tratamos de hacer con este proyecto llamado Fauxtogramas es como cuando en los cines viejos, no en los posters de la película, sino en el anuncio, veías la fotografía de una escena con subtítulos; y con ese método intentamos crear diferentes historias en la mente de los espectadores”.

Los sentidos mienten

Alantl Molina señaló que el proyecto sirve para demostrar que se puede crear cualquier realidad alternativa con la fotografía; “de hecho, una de las cosas interesantes que ha pasado, a los que tuvieron la oportunidad ver la colección en vivo, antes de la pandemia, es que el público crea la ´realidad´ de lo que mira”. —Por un lado queremos decir: no confíes en la foto, porque la foto te puede engañar; por el otro, pensamos que no todos los usos engañosos de una fotografía son malos, también puedes generar realidades que tienen el mismo poder que otros medios, como pueden ser el cine, que te hace pensar que estás viviendo en el mundo que te cuentan—, anotó. El entrevistado también explicó que la colección se llama Fauxtogramas porque “faux” en francés significa "falso". Entonces, lo que se intenta desde el principio es que la personas que están frente a las fotografías tengan un indicio de que las piezas que miran son referencias cuestionables. Aclaró que “nuestro objetivo no es engañar a la gente; nosotros no nos queremos sentir más inteligentes porque la gente fue engañada; lo interesante de esto es observarnos, reflexionar cómo a partir de una imagen generamos una realidad, un contexto que se nutre de lo que tenemos almacenado en la mente”. Además, como cada fotograma representa una realidad, una película, en el evento virtual también se incluye el soundtrack de cada una. Por ejemplo, “la banda sonora del fotograma llamado ´La casa del té´ se pasea por muchos caminos y atmósferas musicales que encaminan al espectador a una idea”. La colección de imágenes fotográficas a partir de la vida cotidiana se va a transmitir por la cuenta de Instagram de Un Studio Sobre Revolución (USSR), una galería de arte contemporáneo, y los interesados podrán escuchar la musicalización en vivo de Codakrom y Oscar Goldman el mismo próximo 22 de mayo.