Lupita D'Alessio y María del Sol, en charla de anécdotas y reflexiones

La cantante Lupita D'Alessio charló con María del Sol en una transmisión online, en la que señaló que no está preparada para regresar a los escenarios después de que pase la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Ante la incertidumbre de cómo será la vida después de que se levante el confinamiento, Lupita señaló: “A mi me pueden decir que ya pasó la contingencia, pero no creo que yo pueda salir a cantar, en este momento no es mi prioridad hacerlo, yo no sé si esté preparada, no porque no quiera sino porque no es fácil, la gente también cómo va volver a confiar en un masivo”, dijo la llamada “Leona dormida”, quien se animó a hacer su primer Live con María del Sol.

Al inicio de esta plática, las cantantes recordaron a Yoshio y mandaron condolencias a su viuda Marcela Hernández, y a toda su familia deseando que encuentren consuelo: “Fue muy dolorosa la noticia, competimos en el 78 en la OTI, no sabes que compañero, que caballero era, fue la única vez que trabajé con él, después cada quien tomo caminos diferentes”, señaló la intérprete de Mudanzas.

Entre anécdotas, recuerdos y reflexiones, D'Alessio destacó la enseñanza de su mamá, “ella es una señora dulce y bella por dentro y por fuera, era cantante soprano, tuve una infancia muy bonita, muy estricta, y esto al final del día uno debe tomar en cuenta, porque yo sé lavar, planchar, me hizo ama de casa”.

Sobre cómo ha cambiado su vida durante esta contingencia, señaló que ahora valora más a sus hijos, “los quiero abrazar y no puedo”, asimismo, las intérpretes hablaron de la transformación que Jesús hizo en sus vidas.

Para despedirse, D'Alessio prometió que prepararán otro en vivo, en el que les puedan cantar a su público, al que agradeció por el apoyo brindado en su carrera y por haberse conectado a esta transmisión, además de invitar a la gente a cuidarse ante este emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.