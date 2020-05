Músicos estrenan canciones para Óscar Chávez

*María Inés Ochoa, Paco Padilla, Luis Enrique Mejía Godoy y "El Mastuerzo”, recordaron al cantautor

Por Cristóbal Torres

México, 15 de mayo (Notimex).— Desde un rincón con la imagen de la espalda del Comandante Galeano, Francisco Barrios “El Mastuerzo” continuó las actividades del homenaje "Esta vez va por ti, maestro Óscar Chávez". Después de felicitar a quien denominó como “el magisterio consciente y crítico”, a propósito del día del maestro, agradeció la invitación al festival e interpretó "La ventana y el umbral", una canción escrita para Armando Vega Gil. Definió a Óscar Chávez como un gran personaje de la “otra canción popular mexicana, esa que ha sido cobijada por las luchas populares”. A pesar de la distancia, manifestó sentir los aplausos y dedicó su siguiente pieza a los zapatistas y al comité de madres de los presos políticos y desaparecidos de Chihuahua, México y todo el mundo. La participación de Francisco Barrios se valió de una guitarra acústica conectada que ejecutó sin plumilla; utilizó un micrófono por otra entrada lo que le dio un efecto estéreo a su presentación. "El tecolote fisgón" fue su última pieza; dedicada a todos los rebeldes del mundo “y a tantos rebeldes que se nos han ido, los que están y los que no están”. Posteriormente, desde Tlaquepaque, Jalisco, Paco Padilla utilizó su librero como telón de fondo para su participación. Recordó a Óscar Chávez como su ídolo ranchero; resaltó su sencillez y buen humor. “Nos pusimos unas buenas guarapetas, que casi no nos gustaba”. Inició con la interpretación de "El corrido de Juan el panadero", y expresó mucha alegría frente a la cámara. Continuó con un corrido escrito el día que Chávez murió. “La hice el mero 30 de abril porque es cuando tuve ese sentimiento fluyendo; es un corrido donde trato de mencionar todas las canciones suyas que me impresionaron”, pese a que la canción era melancólica, el intérprete introdujo el verso: “no estén tristes compañeros, de todas formas todos nos vamos a morir”. Continuó con "Mariposa monarca", una canción que habla sobre la migración; y expresó que Óscar Chávez hizo eso: migrar. “Allá lo vamos a alcanzar, dondequiera que esté, porque creemos en el mundo espiritual y vamos a continuar”.

Maestro de vida y referente de la canción

En medio de su transmisión, Paco Padilla contestó una llamada de Nahuel, quien pensó que ya había terminado; colgó de inmediato e interpretó un popurrí de "El Palomo", "Benjamín" y "La historia del hombre muerto". Resaltó la musicalización de las piezas de Óscar Chávez y su labor como investigador de música popular. A la espera de una señal que le indicara el fin de su participación, su transmisión se empalmó con la de Luis Enrique Mejía Godoy. Fue así que Godoy inició con "Por ti" y una versión de "La Llorona", con coplas de Óscar Chávez, más una añadida por él mismo. Consideró que el homenajeado fue un referente no sólo de la canción lírica mexicana y la canción de protesta, sino de toda la música latinoamericana. Su transmisión tuvo algunas fallas de conexión, lo que interrumpió sus canciones. Recordó ante la audiencia virtual haber llorado cuando recibió la noticia de su muerte y finalizó con una pieza que escribió especialmente para el homenajeado, llamada "Óscar Chávez, ¡salud!". Finalmente, María Inés Ochoa, hija de Amparo Ochoa, se hizo acompañar de dos músicos, ambos con una guitarra. Para que todos salieran a cuadro, acomodaron de forma horizontal su cámara lo que provocó que en la transmisión se vieran a 90 grados. Después de la primera pieza, el dispositivo se ajustó. Interpretó "La calandria" y recordó cuando tuvo oportunidad de cantarla en el Teatro de la Ciudad en presencia de Óscar Chávez; para concluir su presentación estrenó una pieza escrita para “las compañeras zapatistas”. Dedicó su interpretación a la memoria del homenajeado, a quien consideró un maestro de vida y un maestro de la congruencia.