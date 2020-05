Sylvia Pasquel recuerda su faceta como cantante

Durante una transmisión en vivo en redes sociales que Sylvia Pasquel sostuvo con la comediante Alejandra Ley, entre anécdotas, la actriz recordó la etapa en la que grabó y lanzó un álbum de música regional mexicana el cual fue producido en su totalidad por ella, sin embargo afirmó que decidió tomar el camino de la actuación.

“Es difícil tener un álbum, yo también lancé un disco me lo produje, me costó mi disquito. Lo grabé en los estudios del IMER”, dijo la primogénita de Silvia Pinal cuando cuestionó a Ley acerca de por qué no se lanzó como cantante.

Agregó la también empresaria teatral: “Yo trabajaba en las mueblerías Hermanos Vázquez, era conductora de los comerciales que se hacían con el locutor León Michel, hicimos una de esas ventas de 'agosto al costo' y ahí metí mi disco, los vendí todos, solo me quedé con uno”.

En palabras de Pasquel, RCA Víctor fue la disquera que maquiló su LP titulado Qué te pasa corazón en 1980, de corte ranchero, que incluía temas como San Juan Del Río, Amor qué malo eres, Si fuera mío tu amor, Se me olvidó que te olvidé, entre otros.

Por su parte, la actriz y standupera Alejandra Ley también afirmó que tiene un álbum de cóvers en plataformas digitales titulado La Ley del Cabaret, aunque recalca que el hecho de trabajar un material discográfico es muy complejo, sin embargo no pierde su pasión por la música y se encuentra en proceso de formar su agrupación femenina llamada Las Pinups.