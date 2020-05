Pese al COVID-19 celebraremos enseñando: maestra

Este Día del Maestro la profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), María de Jesús Montoya Robles, lo celebrara trabajando al igual que muchos docentes, quienes debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, imparten clases en línea haciendo uso de diversas herramientas.

En entrevista para Notimex, comentó que durante este periodo de clases a distancia ha enfrentado complicaciones al igual que algunos alumnos ya que las plataformas digitales tienen fallas o se saturan por la gran cantidad de usuarios que las utilizan simultáneamente.

“La señal se cae, a veces no podemos acceder a la plataforma de la Universidad, pero lo que he estado haciendo es grabar las sesiones y subirlas a Youtube, para que ahí los alumnos las puedan revisar y se les facilite más, porque los videos muchas veces no los podemos subir a la plataforma Blackboard de la UABC”, expresó.

Refirió que ha bajado mucho la participación de los estudiantes en los cursos en línea. “De tener entregas de actividades de hasta el 75 por ciento de mis estudiantes, ahorita si bien nos va, un 50 por ciento están entregando las actividades”.

Señaló que ha buscado reducir la cantidad de actividades dejándoles solamente una por semana, pero se trata de ejercicios integradores en los que se incluyen diversos temas que se ven en las clases a distancia y se les encarga una actividad sobre los temas vistos.

La profesora, quien está impartiendo clases de la Licenciatura en Comunicación, en Historia y una materia de Estadística en Posgrado, indicó que en algunas de las clases ya llevaban un avance de casi un mes adelantado respecto al plan de estudios hasta antes de la pandemia, sin embargo, esto se ralentizó con la contingencia.

“Tengo algunos alumnos que tienen dificultades para atender las clases en línea ya sea porque no tienen Internet o no tienen computadora, por lo que han buscado asistir con familiares o vecinos para poder cumplir con las clases y los trabajos que se les piden”, manifestó.

Cansancio y desanimo

En ese sentido mencionó que también ha visto que hay un cierto desánimo en algunos estudiantes universitarios, ya que para ellos no es lo mismo tomar las clases en línea que de forma presencial. “Los entiendo porque también como maestra es cansado, cansa mucho el estar tantas horas frente a una pantalla”, dijo.

María de Jesús Montoya Robles tiene 21 años impartiendo clases en diversas carreras principalmente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC campus Tijuana, y actualmente está dedicando siete horas diarias de clases en línea.

“Tan solo de estar conectada son siete horas, pero la preparación de las clases implica otras dos o tres horas más para poder tener el material necesario, organizarlo en presentaciones y grabar videos”, explicó.

Mencionó que al tener una hija que también es estudiante de la Universidad, es testigo de que para los alumnos esta situación está siendo complicada porque muchas veces permanecen conectados desde las primeras horas del día hasta la noche atendiendo las clases y realizando las tareas.

Para que los estudiantes no pierdan el curso dijo que todos los maestros harán listas de los alumnos que han tenido problemas con el acceso a las clases en línea para poder brindarles atención personalizada y que se puedan regularizar.

La también doctora en Ciencias Administrativas, respondió a la pregunta de cómo pasaría este Día del Maestro, diciendo que lo hará trabajando; “es un día especial pero lo celebraremos trabajando, hoy será a distancia, esa es la diferencia pero qué mejor forma de conmemorar este día que enseñando”, puntualizó.

