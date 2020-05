Johnny Lozada pide a Charlie Massó que lo demande para poder defenderse

El conductor de televisión Johnny Lozada, pidió a Charlie Massó, excompañero suyo en el grupo Menudo y posteriormente en El reencuentro, que lo demandé ante los tribunales para que pueda defenderse de las acusaciones de fraude que le ha hecho desde el año pasado.

"No he hecho nada malo, él puede decir todo lo que quiera pero las palabras se las lleva el viento. La gente sabe quién soy, que no tengo problemas con nadie y no soy capaz de robarle nada a nadie, es una acusación totalmente falsa y mal fundada", declaró el también cantante a un programa de televisón de Grupo Imagen.

Lozada dejó en claro que no necesita ir ninguna emisión televisiva a hacerse publicidad o a hacer señalamientos contra otros:

"Lamentablemente él no quedó contento y estamos esperando ver cuáles son los resultados de ese comentario que hizo, porque cuando tú hablas de esa manera debería de haber algún tipo de demanda. Sigo esperándola para poder defenderme, porque yo no soy persona que va a programa a hablar mal de nadie", expresó.

Insistió en que Massó proceda legalmente y que lo haga lo antes posible: "De plano si en algún momento me van a demandar que lo hagan para que yo me pueda defender. Es raro que cuatro de ellos (integrantes de 'El Reencuentro'), hayan regresado para hacer conmigo un show, pero bueno, estoy esperando para defenderme", concluyó.