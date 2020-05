Musical basado en “Some Like It Hot”, llegará a Broadway en 2021

*No contará con la temporada de funciones previas

México, 15 May (Notimex). – Una pieza de teatro musical basada en la cinta Some Like It Hot, protagonizada en 1959 por la actriz Marilyn Monroe, y los actores Tony Curtis y Jack Lemmon, llegará al circuito de Broadway para la temporada de otoño en 2021.

De acuerdo con información de medios internacionales, el musical llegará a directamente a Broadway, sin tener la temporada previa acostumbrada y que tenía programada para la primavera de 2021, esto tras los gastos que genera y la afectación económica que tendrán algunas producciones del famoso circuito teatral, tras la pandemia por COVID-19.

Según el sitio Broadway World, el musical Some Like It Hot, canceló su temporada prevista en el Teatro Cadillac Palace, en Chicago, del 2 de marzo al 4 de abril de 2021; la producción Dear Evan Hansen, también canceló las funciones que tenía programadas en Chicago, toda vez que las obras Six y The Choir of Man, hicieron lo propio con sus fechas anunciadas en el Broadway Playhouse.

Some Like It Hot, contará con el texto de Matthew Lopez, la música de Marc Shaiman, las letras de Shaiman y Scott Wittman, además de la coreografía de Casey Nicholaw, quien ha estado a cargo del mismo trabajo en obras como Spamalot, The book of Mormon, Aladino, Mean Girls, entre otros, por las que ha sido nominado varias veces al premio Tony.

Esta no es la primera vez que la cinta Some Like It Hot, es adaptada a una producción musical en teatro, pues de aquella historia surgió Sugar, un musical con el texto de Peter Stone, la música de Jule Styne y letra de Bob Merrill; la pieza fue estrenada en el circuito de Broadway en 1972, en el West End de Londres, en 1992, y en la Ciudad de México en 1975 y 2019.