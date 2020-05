Fallece el músico Jorge Santana, hermano de Carlos Santana

El guitarrista mexicano Carlos Santana dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a su hermano el también músico, Jorge Santana quien falleció a los 68 años de edad.

"Nos tomamos el tiempo para celebrar el magnífico espíritu de nuestro querido hermano Jorge. Él hizo la transición al reino de la luz que no proyecta sombras", escribió Carlos Santana.

"Los ojos de mi corazón lo ven claramente entre nuestra gloriosa y magnífica madre Josefina y nuestro padre José ... Le acarician la cara y le besan las manos y lo bañan con Luz y Amor. Amamos apreciar y honrar tu alma", terminó el mensaje.

John Regna representante del hermano menor de Carlos, informó que las causas del deceso fueron naturales, sin precisar más. Jorge era el más pequeño de los tres hermanos y a los 14 años empezó su carrera en la música.

Formó el grupo The Malibus, banda que con el paso de los años cambió el nombre a Malo y firmó con la disquera Warner Bros, con la que la sacó el disco homónimo que tuvo mucha aceptación, sobre todo el tema Suavecito.

Con esta banda hizo tres discos, después siguió su carrera en solitario, haciendo los álbumes: Jorge Santana y It’s all About Love. También formó parte de las filas de Fania all Star con el álbum Latin Soul Rock, en 1974.