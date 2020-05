Ministra de Cultura de Austria renuncia en medio de críticas

*Ulrike Lunacek deja el cargo al no presentar un plan de reactivación para el teatro

México, 15 de mayo (Notimex).— La ministra de Cultura de Austria, Ulrike Lunacek, dejó su cargo apenas cuatro meses después de haberlo tomado; su decisión se da en medio de críticas por la respuesta que ha tenido el gobierno de dicho país para ayudar al sector cultural, específicamente al teatro y las artes escénicas. En un mensaje difundido por la televisión local, la ahora exministra expresó que abre paso a alguien que pueda conseguir más de lo que ella consiguió durante este periodo de crisis. Explicó que la contingencia sanitaria ocurrida poco después de tomar el cargo, la dejó sin recursos para llevar a cabo los proyectos que tenía planeados. Aunque el gobierno austriaco ha levantado sus medidas sanitarias con la reapertura de espacios públicos como tiendas y bares, los grandes eventos masivos permanecerán cerrados hasta por lo menos el 31 de agosto, dejando a teatros y eventos culturales en el limbo financiero. Directores de teatro, como Herbert Föttinger, director del Teatro de Josefstadt de Viena, expresaron su descontento ante la falta de un plan de reactivación de la actividad escénica en el país; su principal denuncia fue no atender las necesidades económicas que generó la pandemia. Lunacek se refirió a la precaria situación de muchos trabajadores de las artes y la cultura; mencionó que ha recibido una gran cantidad de llamadas de personas que se han quedado sin recursos. “Esto no es digno de uno de los países más ricos del mundo”. En su mensaje refirió que notó un descontento y decepción creciente en la comunidad artística y cultural que, en lugar de disminuir, sólo aumentó. Antes de tomar el cargo en enero, Lunacek se dedicó a la política exterior y destacó como activista de los derechos de la mujer. Aún no se anuncia a un nuevo titular del cargo.