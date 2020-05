Coparmex critica trabajo de diputados de BC durante la pandemia

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali hizo un extrañamiento a los legisladores locales de Baja California, al señalar que su trabajo no es acorde a las circunstancias de la crisis sanitaria y económica que viven los habitantes del estado.

En el documento señalaron que mientras los legisladores estatales se concentran para aprobar leyes y “sacar del bolsillo de los ciudadanos los últimos pesos que les quedan”, los bajacalifornianos están apoyando a los profesionales de la Salud haciendo donativos de alimentos e insumos de protección médica.

“Muy rápido se olvidan de quienes votaron por ellos, la confianza y el cargo que les otorgaron y a quién representan”, y criticaron que los diputados locales hayan aprobado su reelección, sin tener que solicitar licencia para separarse del cargo.

De igual forma señalaron que el Congreso del Estado aprobó impuestos en combustibles y aplicaciones móviles, enmedio de la contingencia sanitaria y sin consultar a ningún sector involucrado, lo que tendrá repercusiones en los ingresos de los ciudadanos.

“Nos cobran más pero no vemos propuestas serias y profundas para recortar sus gastos en forma permanente, no simbolismos irrelevantes como no cobrar un mes de sueldo o no cobrar aguinaldo (…) necesitamos que se aprieten el cinturón”, refirió Coparmex Mexicali.

Solicitaron que los legisladores busquen reasignar partidas presupuestales para dirigirlas al sector Salud, e infraestructura, así como hacer un recorte de personal como ya lo hizo el Gobierno Federal; “hacer el trabajo por el que fueron electos, nada más, pero nada menos”, precisaron.

Agregaron que las acciones de los legisladores no están fundadas en las más grandes necesidades, intereses, y preocupaciones de los bajacalifornianos.