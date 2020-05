Urgen políticas públicas culturales en pro de la infancia

*Colectivos artísticos y autoridades de la Secretaría de Cultura sostuvieron otra reunión virtual

México, 14 de mayo (Notimex).— El Colectivo No vivimos del Aplauso, la Asamblea por las Culturas y el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (MOCCAM) tuvieron otra reunión virtual con las autoridades de la Secretaría de Cultura, en la que se abordó la continuidad del programa nacional Alas y Raíces, y la urgencia de políticas públicas para la infancia y adolescencia del país. Como parte de los acuerdos de la sesión previa, realizada el 6 de mayo, en la reunión realizada el miércoles estuvieron presentes Esther Hernández Torres, directora general de Vinculación Cultural, y Antonio Rodríguez, coordinador nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces. Carmen Luna, actriz y directora de la compañía de teatro La Trouppe, resaltó la necesidad de trabajar de la mano con las instituciones para regresar a la normalidad con una política cultural infantil acorde con las nuevas circunstancias. Al respecto, el representante de Alas y Raíces mencionó que desde 2019 se trabaja en el Programa Estratégico de Cultura y Arte para Infancias y Juventudes, para el cual se han realizado mesas de consulta con niños y padres de familia. Desde sus diferentes disciplinas, los representantes del gremio cultural coincidieron en la necesidad de fortalecer a Alas y Raíces como eje rector de las políticas públicas destinadas al ejercicio y cumplimiento de los derechos culturales de niñas, niños y adolescentes; para ello, Antonio Rodríguez confirmó que se hace un trabajo continuo y de suma de esfuerzos con las 32 coordinaciones estatales de Alas y Raíces en el país. Respecto al caso de las convocatorias para creadores enfocados al público infantil, Esther Hernández mencionó que, en atención al señalamiento de la falta de una invitación que sea exclusiva para el trabajo con la sociedad infantil y adolescente, se lanzó, con la ayuda del Fonca, el Programa de Apoyo a Proyectos para Niños y Jóvenes”

El censo al sector artístico y el recorte de presupuestos

La directora de Vinculación Cultural precisó que la definición de las políticas culturales tiene que partir de información certera, real y útil: “el gran problema que ha tenido a lo largo de muchos años el sector cultura es que la información es sesgada, mínima, está disgregada o no es reciente”. Sobre la necesidad de un directorio de trabajadores del arte y la cultura, planteado por Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, en reuniones pasadas, ambos funcionarios consideran que este es un buen momento para abrir al público el registro que se construye desde 2019. Esther Hernández señaló que los datos se recogieron “fundamentalmente en lugares donde no había acceso a internet, en donde se necesitaba mediación en municipios con mayor población indígena, o población sin accesos a internet. Este primer registro se hizo en esos espacios, pero con la intención de que esta plataforma se abra al público y sea uno de los canales de alimentación de un Sistema Nacional de Información Cultural”. Sobre la rectificación del 75 por ciento al presupuesto de Alas y Raíces, las autoridades de la Secretaría de Cultura confirmaron que no se cancelarán contratos ni se dejará de lado al público infantil y juvenil. En este sentido, Hernández Torres sostuvo que el ajuste presupuestal se realizará en los gastos operativos para infraestructura y producción, pues dadas las condiciones actuales no se requieren y significan un ahorro importante. Con respecto al mecanismo de Fondos Mixtos, la titular de Vinculación explicó que la cantidad de estados con los que solía trabajar era limitada, pues para muchos de ellos este apoyo significaba un “recurso peso a peso”, y agregó que había lugares que no destinaban este presupuesto a la infancia. “Lo que propusimos hacer este año, desde la Secretaría de Cultura, es un donativo a los estados para trabajar el tema de Alas y Raíces y así, los estados que no participaban en los Fondos Mixtos, no se quedan sin la oportunidad de trabajar con este programa. Es un donativo que va diferenciado, basado en el histórico de aportación que se ha tenido a lo largo de los años”. Sobre los cuestionamientos a una supuesta convocatoria para participar en actividades sin remuneración para proyectos como Vitamina Sé, Antonio Rodríguez aclaró que ningún trabajo es gratuito y que todos los artistas participantes reciben el pago correspondiente por sus colaboraciones. Por esta razón, las convocatorias Alas de Lagartija y Las Otras Tintas han sido rectificadas esta semana para mencionar el pago que recibirán los creadores de las obras seleccionadas.