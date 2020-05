Alicia Keys manda mensaje de cumpleaños a Stevie Wonder

La cantante estadounidense Alicia Keys, a través de una de sus redes sociales, compartió dos fotografías junto al cantautor Stevie Wonder, quien cumplió 70 años el pasado miércoles, y muestra su admiración al músico con un breve mensaje.

Keys, en su cuenta de Instagram celebró el cumpleaños de Stevie Wonder, y recordó un momento que vivió junto al intérprete de I Just Called To Say I Love You: “Recuerdo esta noche ... en blanco y negro, Stevie sacó este loco teclado, guitarra, clavicordio, instrumento enfermo que toca llamado Harpejj ¡Y cualquier cosa que toca tu mente se vuela!”.

La cantante de 39 años, mostró su admiración a Wonder, en donde se preguntaba si alguien podía imaginarse el mundo sin él, además agregó: “Me pregunto si alguna vez ha sido tímido o temeroso de su grandeza. Me pregunto si alguna vez se preguntó si el mundo podría manejar y comprender todo lo que hay dentro de él”.

Alicia Keys describió a Stevie Wonder como un músico con súper poderes y agradece que nunca se haya detenido y ni dejado de hacer música, ya que ha sido autor de canciones muy “poderosas del planeta”.

Además, señaló que las canciones del músico no hace recordar "que la individualidad nunca se puede duplicar. ¡Y poner tu alma en la página es la verdad más bella!”, así lo expresó Keys, quien finalizó con un "feliz cumpleaños al rey".