Urgen a cuidar salud mental de niñas y niños durante confinamiento

El confinamiento por la pandemia de COVID-19 fue un cambio brusco que ha provocado estrés en los sectores de la población, por eso es necesario cuidar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, uno de los sectores vulnerables, coincidieron expertos durante el foro virtual "Cuidado de la salud mental de la niñez, la adolescencia y sus familias".

En el foro organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Francisco de la Peña, del Instituto de Psiquiatría "Dr. Ramón de la Fuente Muñiz", consideró importante que los padres acepten sentimientos negativos como la frustración, pues son normales ante el cambio brusco de rutina.

Asimismo, dijo que es importante que se cultiven en las familias la solidaridad y gratitud, apegarse a horarios y rutinas, así como mantener una comunicación asertiva con los miembros de la familia.

Por su parte Bertha Blum, coordinadora del proyecto Espora Psicológica de la UNAM, explicó que el término adolescencia tiene que ver con movimiento y progresión.

En cambio el de confinamiento es todo lo contrario, lo cual puede generar en los jóvenes frustración. Sin embargo, dijo que las familias son un sostén y desempeñan un papel fundamental.

En ese sentido, dijo que es importante aceptar que cierto grado de malestar es inevitable. Casi de la noche a la mañana cambiaron bruscamente las condiciones de vida. "El quédate en casa protege, pero también asfixia", dijo.

Asimismo, indicó que infantilizar a un adolescente lastima en su ser y autoestima, la concepción de sí mismos y su propia valoración porque están tambaleantes en su transición niño-adulto.

Emmanuel Sarmiento, director del Hospital Psiquiátrico Infantil "Dr. Juan N. Navarro", planteó que todos deben tener claro que "estamos en un momento anormal y que todo cambio que la pandemia ha generado nos lleva a cambios emocionales y conductuales en niños, niñas y adolescentes".

Sin embargo, dijo que también es importante ser cuidadosos en hasta dónde normalizar ciertas actitudes y acreditarselas al encierro, "debemos saber que hay límites y que, si bien toda las emociones son naturales, es importante ubicar hasta cuándo se vuelve anormal.

"Si bien las emociones son algo natural también llega un momento en que esta emoción empieza a ser disfuncional. Es importante establecer reglas: no te puedes lastimar, no lastimar a nadie más, no puedes aventar cosas. No debemos de caer en el extremo de normalizar todo", puntualizó.