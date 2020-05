Bad Bunny asegura estar en el momento más feliz de su carrera

El músico puertorriqueño Bad Bunny, confesó que desde pequeño siempre buscó perseguir sus sueños y esperaba ser grande para lograrlo, esto en celebración por que su fotografía aparece en la portada de una importante revista de música.

“Los que aún no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de Rolling Stone”, escribió en redes sociales Benito Martínez, nombre real del intérprete de Safaera.

“A mí nadie, nadie, nadie, nadie, pero nadie, me puede decir qué puedo o no puedo hacer, ¡Yo Hago Lo Que Me Da La Gana! Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños”, continúa la publicación en el que agregó fotografías de la editorial.

En la entrevista que acompaña la sesión fotográfica, Bad Bunny, quien recientemente lanzó un álbum titulado Las que no iban a salir, se mostró contento por los logros que ha alcanzado en su carrera a sus, apenas, 26 años.

“Ahora mismo, estoy en el momento más feliz de mi carrera, porque estoy cumpliendo todos mis sueños. No hay un mejor sentimiento que cuando sabes que estás haciendo las cosas bien”, dijo en la entrevista que corresponde a la edición de mayo de la revista especializada.

Además, aseguró disfrutar el tiempo de confinamiento, ya que casi nunca tiene tiempo para él y el encierro le ha servido de descanso, sin embargo, se siente angustiado por la situación entorno a la pandemia por COVID-19.