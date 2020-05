Óscar Chávez "coherente como pocos": Rafael Mendoza

*El músico participará en el homenaje al fallecido cantautor, con quien tenía una relación de amistad, respeto y afecto

Por Cristóbal Torres

México, 14 de mayo (Notimex).— Un hueco en el alma es lo que dejó la partida de Óscar Chávez, considera el músico Rafael Mendoza, quien este viernes 15 de mayo será parte del concierto/homenaje "Esta vez por ti, maestro Óscar Chávez", que hasta el domingo 17, desde las 15:00 horas, ofrecerá música en vivo a través de las redes sociales. En entrevista con Notimex, el cantautor originario de la Ciudad de México recuerda que Óscar Chávez, quien falleció el pasado 30 de abril, fue un personaje “coherente como pocos; muy disidente todo el tiempo y en todos los sentidos: artístico, humano, político; se nos fue un hombre de una pieza”. Siempre admiró su disidencia respecto a los medios de comunicación y cómo, sin salir en televisión ni radio, logró construir vínculos de comunicación con una amplia cantidad de personas. “Eso habla de la especialidad de su trabajo, de su presencia y sobre todo de su coherencia. Era un hombre muy querido”. Asegura que el cantante fue un vínculo muy importante en la tradición musical mexicana y sobre todo en la canción contemporánea. “No sólo de protesta y de parodia política; sino en la canción en general; tiene unas canciones de amor muy hermosas. Ese vínculo es el que ha quedado vacío”. Rafael Mendoza comenta que a él le tocó conocer otra forma de hacer canción con Óscar Chávez. “Supongo que por eso me dedico a cantar lo que canto; no estoy seguro si por eso elegí esta ruta un poco alternativa, pero, sin duda, él fue una referencia muy importante en mi vida”. Recuerda que entre ambos hubo una relación de amistad, respeto y afecto. Convivieron mucho más allá de la música, conversando de la vida. “Hablábamos de esta ciudad, que es la de él y la mía; él nació aquí y yo nací aquí; yo nací en Portales, él nació en Portales, de tal manera que había puntos de coincidencia muy fuertes”.

Un repertorio especial

Cuando Carlos Porcel “Nahuel” lo invitó tanto a él como a otros amigos del músico fallecido a rendirle homenaje con una presentación en línea, Mendoza no dudó en sumarse. “Mi disposición fue absoluta para participar; Nahuel y yo somos grandes amigos y por eso estaré este viernes en el primer día del homenaje”. Para esta ocasión, el compositor ha preparado un repertorio especial: una canción que Chávez interpretó, llamada "Sabes", que afirma “es un bolero hermoso, de esas canciones amorosas”. Además, tocará una pieza que Chávez recuperó y que desde hace años forma parte de su lista, “se llama 'Vaquerito', es una canción infantil muy bella y muy tradicional”. También anuncia la interpretación de una pieza de su propia autoría que escribió pensando en que alguna vez Óscar Chávez la cantara. “No se dio el hecho, pero quiero cantarla yo porque es una canción que toco pensando en su propia voz; se llama 'Qué importa'”. A pesar de tener aproximadamente un año realizando transmisiones en vivo, para Rafael Mendoza sigue siendo extraña la experiencia de tocar a la distancia; pero reconoce que abre la posibilidad de explorar. “Es raro no tener contacto con la gente, porque eso le da una dinámica especial a los conciertos; pero lo he disfrutado mucho”. Menciona que ha sido un reto aprender a utilizar la tecnología a su favor, pero hasta ahora todo ha resultado muy bien. “Hay una respuesta muy intensa del público, porque al final todos estamos en las mismas circunstancias; todos queremos asomarnos por esa ventana para ver y escuchar a los otros”. Aunque el confinamiento forma parte del trabajo cotidiano del compositor, Mendoza señala que este encierro es más pesado por ser obligado. “Y no sólo obligado, sino que hay un riesgo serio que ya lo vimos con Óscar y recientemente con Yoshio; hay un peligro serio de muerte, eso hace más pesado este confinamiento”.