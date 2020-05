Reclaman a diputado de Sonora por poner en tela de duda COVID-19

El diputado local de Sonora Jesu´s Alonso Montes Pin~a, reclamo´ a su compan~ero de legislatura y de partido, Carlos Navarrete Aguirre, el poner en tela de duda el virus COVID-19, toda vez que su esposa e hijo mayor adquirieron la enfermedad.

“Que difi´cil me resulta a mi escuchar una expresio´n de un diputado que diga el COVID no existe ¿a si?, plati´camelo a mi, a mi dime que no existe el COVID, que es una farsa, que es un control”, expreso´ el diputado Montes Pin~a recordando la situacio´n familiar por la que actualmente pasa.

“¿Control de que?, no puedes venir al Congreso con esas expresiones”, reviro´.

En la reunio´n de la Comisio´n de Salud del pasado 13 de mayo, el diputado sonorense del Partido Encuentro Social (PES) Carlos Navarrete Aguirre, asevero´ que no existen casos confirmados en su distrito, a pesar de registrarse ma´s de 21 hasta el momento; y adema´s aseguro´ que el COVID-19 puede curarse con te´ de canela tres veces al di´a.

“El COVID-19 no es tan grave como lo anuncian, incluso dijeron que tomando te´ de canela en las man~anas, a medio di´a y en la noche el virus se mori´a en la garganta”, comento´ Navarrete durante la pasada Comisio´n de Salud.

Lo anterior provoco´ que el diputado en cuestio´n pidiera disculpas por sus declaraciones, luego de explicar que la intencio´n era agilizar el regreso a las labores para no afectar a los sonorenses en su economi´a.