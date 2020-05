Gloria Estefan y Lin-Manuel Miranda en especial de “One Day at a Time”

*Es una producción animada de la serie de acción real

México, 14 May (Notimex).– Los actores y cantantes Gloria Estefan y Lin-Manuel Miranda formarán parte del episodio especial de la serie One Day at a Time, el cual será trasmitido el próximo 16 de junio, luego de un maratón de episodios correspondientes a la cuarta temporada de la historia.

El episodio especial es una producción animada en la que Estefan dará vida a “Tía Mirtha”, y Melissa Fumero a “Estrellita”, personajes que ambas actrices ya personificaron en la serie, pero en acción real, en tanto que Miranda debuta en la historia con el papel del “Tío Juanito”.

The Politics Episode, es el nombre que recibe el episodio especial, el cual fue realizado vía remota, y será trasmitido en cuanto termine el maratón especial de la más reciente temporada de la serie, la cual tuvo que detenerse a la mitad de su producción tras la pandemia por COVID-19.

“Las buenas noticias que todos necesitábamos hoy. Nuestros amigos Lin-Manuel Miranda, Gloria Estefan y Melissa Fumero se unen a nuestra familia para el One Day at a Time, especial de animación que llegará el 16 de junio por Pop TV”, manifestó la cadena de televisión estadounidense en sus redes sociales, donde compartió el primer vistazo de los personajes animados.

Por su parte, Estefan compartió en sus redes: “Muy entusiasmada por ser animada no una, sino dos veces en este episodio muy especial de One Day at a Time, en Pop TV el 16 de junio. ¡Apriétense los cinturones mi gente que este episodio está… fuerte!”, mientras que Fumero y Miranda se dijeron emocionados de formar parte del episodio.

One Day at a Time, es una serie basada en una producción homónima de mediados de 1970, y su primera temporada, protagonizada por Justina Machado, Rita Moreno, Todd Grinnell, Isabella Gomez y Marcel Ruiz, se estrenó en 2017, a través de la plataforma Netflix, misma que canceló la historia en 2019, y meses después sería rescatada por el canal de televisión estadounidense Pop TV.