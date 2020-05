Muere la soprano Maritza Alemán

*Su voz conquistó escenarios nacionales e internacionales; debutó en Bellas Artes en los años 50

México, 14 de mayo (Notimex).— La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dieron a conocer el fallecimiento de la soprano Maritza Alemán, quien llegara a conquistar los escenarios europeos con su voz cristalina, rica en tonos agudos y depurada técnica. A través de un comunicado explicaron que el deceso –del que no se precisan las causas– ocurrió el miércoles en Cuernavaca, Morelos, y lamentaron la pérdida de quien egresara de la Academia de Canto Operístico del INBAL y fuera formadora de varias generaciones de egresados de la Escuela Superior de Música. Su debut en los escenarios sucedió en los años 50, en el Palacio de Bellas Artes, en el papel de “Dmitri” de la ópera Fedora, de Umberto Giordano, y a lo largo de su trayectoria interpretó diferentes personajes en obras como La flauta mágica, La bohéme y Madama Butterfly. Un punto de inflexión fue la interpretación que hizo en 1963 de cuatro personajes en la ópera The Visitors, de Carlos Chávez. A finales de la década siguiente se presentó en diversos escenarios de Austria y Alemania, donde obtuvo importantes triunfos y enriqueció su repertorio interpretativo. Sobresalen de ese cúmulo los montajes Las bodas de Fígaro, Cosi fan tutte, Aída, La fuerza del destino, Don Carlo, Tosca, Manon Lescaut, Eugen Onegin, Carmen, Los cuentos de Hoffman, Jenufa, Rusalka, Boris Gudonov y Porgy and Bess. En reconocimiento a su legado, la Escuela Superior de Música abrió un concurso que lleva su nombre. Además, Maritza Alemán compartió durante casi cuatro décadas sus conocimientos y experiencias al impartir catedra en la Academia de Canto Operístico de dicho plantel del INBAL.