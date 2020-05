Aprueban nueva ley de educación estatal en Jalisco

El Congreso de Jalisco, aprobó por unanimidad, la nueva Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, la cual se armonizó a los cambios realizados al artículo Tercero Constitucional respecto de educar para la salud y la vida.

En la nueva legislación se hacen obligatorios los Consejos de Participación Escolar, en que los padres de familia conocerán los avances académicos de sus hijos, quienes también deberán estar integrados en este órgano y organismos civiles también podrán integrarlos.

“Incluir a los niños, niñas y adolescentes, nos da la posibilidad de hacer valer todos sus derechos. Es un espacio de participación ciudadana que no existía y tiene sello jalisciense”, explicó en entrevista la diputada Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, quien promovió la legislación.

En la nueva ley se crea un Sistema de Mejora Continua de la Educación, un espacio de cooperación interinstitucional entre los actores del sistema educativo estatal y la ciudadanía con un enfoque en el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos.

El sistema tendrá un Consejo Técnico Ciudadano integrado por cinco personas expertas en investigación, política educativa, pedagogía y con experiencia docente, que serán electos por el Congreso del Estado y serán cargos honoríficos.

“Los ciudadanos y académico van a estar sentados junto a las autoridades, eso abona a la rendición de cuentas y la idea de contraloría social”, detalló la legisladora.

En las leyes secundarias se establece la regularización del uso de dispositivos electrónicos dentro de las aulas para fines recreativos, la intención es que sean utilizados sólo para cuestiones pedagógicas.

“Lo que no queremos es que los niños usen los celulares para ver pornografía, que no sean víctimas de la pederastia o ver contenido que no vaya de acuerdo con su edad, privilegiamos el uso pedagógico y el acompañamiento de los docentes”, subrayó.

Robles Villaseñor informó que en los programas de estudio de educación básica deberán integrarse contenidos para la vida, para lo cual tendrán que capacitarse los maestros, además la ley se perfila a privilegiar la educación física, que en Jalisco deberá ser obligatoria.