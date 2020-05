Se perdieron vidas en EUA por ignorar advertencias tempranas: Bright

Estadounidenses murieron innecesariamente porque la administración de Donald Trump ignoró las “terribles predicciones” sobre el coronavirus y después no fue sincera con el país sobre su gravedad, testificó este jueves ante el Congreso el exdirector de vacunas Rick Bright.

“Creo que al no decirle a Estados Unidos la verdad o ser totalmente transparente, independientemente de dónde provenía la información, la gente no estaba tan preparada como podría haberlo estado”, dijo Bright.

El doctor Bright fue destituido de su cargo como director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico (BARDA) el 22 de abril. Tras su remoción, Bright reveló que fue despedido por cuestionar el uso de la hidroxicloroquina, promovido por Trump, porque el presidente buscaba otorgar contratos públicos a sus allegados.

Bright también presentó una denuncia formal contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos el 5 de mayo, en la cual alegó también que sus advertencias tempranas sobre el potencial pandémico del coronavirus fueron ignoradas.

"Me encontré con indiferencia, diciendo que estaban demasiado ocupados, que no tenían un plan, que no sabían quién era el responsable de conseguirlos", dijo Bright en su testimonio hoy sobre las advertencias a sus superiores sobre la grave escasez de respiradores, máscaras y equipos de protección.

Al igual que lo dado a conocer la víspera, Bright declaró al Congreso este jueves que el país enfrentará el “invierno más oscuro de la historia moderna” si no tiene un plan coordinado antes de otoño.

“Si no desarrollamos una respuesta coordinada nacional, basada en la ciencia, me temo que la pandemia empeorará y se prolongará, causando enfermedades y muertes sin precedentes", dijo Bright al Subcomité de Salud y Comercio del Senado, el cual se encuentra evaluando la gestión federal ante la pandemia.

El exdirector de BARDA advirtió en su testimonio que para que la pandemia no se agrave, el gobierno debería desarrollar rápidamente una estrategia de prueba nacional y un plan para distribuir una vacuna previendo su posible escasez.

"La verdad debe basarse en la ciencia. Tenemos los mejores científicos del mundo. Lideremos. Hablemos sin temor a represalias. Debemos escuchar. Cada uno de nosotros puede y debe hacer nuestra parte ahora", dijo Bright.