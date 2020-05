Alejandra Robles hace mancuerna con Eugenia León y Tania Libertad

La cantautora y productora de música tradicional mexicana, Alejandra Robles, se inspiró en personajes como Tongolele y Germán Valdés "Tin Tan", para realizar el disco Tropicalísima, en el que también participaron Eugenia León y Tania Libertad.

"Es un disco que está inspirado en la etapa más bella que ha tenido México, que es la Época de Oro del cine mexicano y creo que si hubiese nacido en ese tiempo, sin duda hubiera sido una rumbera", comentó en entrevista con Notimex.

"Está inspirado en estos artistas preciosos, como Toña "La Negra", "Tin Tan", Tongolele, Ninón Sevilla, está inspirada en esa sonoridad, es un disco muy afrocaribeño orgullosamente", explicó.

Robles hizo mancuerna con Eugenia León en la producción y un dueto con Tania Libertad. "Fue un acercamiento muy grande que tuve con Eugenia, quien me mandó la lista de canciones que quería producir y ella escogió tres: La cosecha de mujeres, No me conoces y Quítate tú; los demás los escogí y lo hicimos juntas. Las dos somos productoras ejecutivas y musicales", explicó.

"También estuvo Tania Libertad con quien grabé un dueto Te busco, una pieza que en su momento la gran Celia Cruz inmortalizó con su estilo", ahondó.

"La Morena" como también se le conoce Robles, incluyó otros temas como Babalú, Mambo Lupita, La culebra, Escándalo y Encampanados.

"Soy orgullosamente afroamericana por parte de mi abuelo, él nació en Guerrero, era negro y tengo ese cometido: decirle a la gente a dónde voy, que en México hay una tercera raíz que es la africana" dijo.

La cantante que ha pisado escenarios de todo el mundo, adelantó que está buscando a otra intérprete para que la acompañe en su nuevo material discografico. "Ando tras Natalia Lafourcade, ya tuve un acercamiento con su manager y hay un pendiente para el próximo año", dijo.

Robles informó que debido a la pandemia, tuvo que dejar varias presentaciones en pausa. "Tuve que parar New Jersey, el festival en Sonora, iba a cantar con la sinfónica de allá; el festival Guaymas; había invitación para ir a Cuernavaca, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, y la presentación de este disco se ha parado, pero aquí estoy desde casa", comentó.

Robles pasa la cuarentena creando y preparando su boda con un canadiense y adelantó que la madrina del enlace será Susana Harp.