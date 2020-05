Confinamientos: una sección cultural obsesionada con el Covid

[El profesor y académico nacido en Aguascalientes en 1949, cuya familia reside en Veracruz, nos cuenta los pesares que atraviesa la ciudadanía en el puerto. El doctor en antropología se resguarda en estos momentos en una ciudad norteamericana, allí donde imparte clases dentro de una universidad latina. Los sucesos que cuenta le fueron narrados a su vez por algunos amigos mexicanos…]

Ángel María Mercader, profesor universitario

México, 14 de mayo (Notimex).? De la pandemia prefieren no hablar en público algunos habitantes de la región veracruzana porque, me dice mi amigo Julián, “yo salgo a comprar algo y veo muy pocas personas con cubreboca a pesar de que el ayuntamiento lo declaró obligatorio desde el pasado 20 de abril”. En varios diarios locales se difundió el orgullo de que se repartirían gratuitamente miles de ellos. En Xalapa, por ejemplo, prometieron distribuir 300,000. Y mi amigo se pregunta dónde estarán esos preciados objetos sanitarios que no se ven por ninguna parte. No sabe si se habrán repartido o el dinero se fue hacia otros lados. En realidad no lo sabe. ?Ayer mi hermana fue al changarro de la esquina y no vio a nadie con cubreboca. Es más, tuvo la impresión de que la veían como si estuviera chiflada ?me cuenta Julián. Como que la gente no se la cree o no le importa, me dicen mis primos. ?Eso sí, en la panadería ya no te dejan entrar a tomar el pan y pagar; atienden a uno por uno y la chica que despacha tiene cubreboca. Por suerte, no he tenido que hacer cola ?me dice, ahora, mi amiga Roberta. ?Hoy nos mandaron la esquela de un estudiante de enfermería que falleció, seguramente porque no tenía protección y han salido varias notas sobre el saqueo de los hospitales, tanto en tiempos de Yunes como antes… ?refunfuña doña Clotilde. Oigo su voz acongojada por el encierro necesario. Incluso yo he leído que el secretario de Salud en el sexenio de Alemán se quedó con un aparato para hacer tomografías bastante costoso, y es un médico renombrado que ha inventado instrumentos sanitarios. Por otra parte, el Diario de Xalapa tenía una sección cultural… pero ahora está dedicada al Covid. De esta manera siguen mostrando los empresarios de la comunicación el poco afecto o interés que sienten por la cultura. La sección policiaca sigue por supuesto saliendo con puntualidad, y ayer, por ejemplo, encontraron a una pareja asesinada con huellas de tortura. Hay tres detenidos que se dedican al secuestro exprés. El confinamiento parece no afectar a la violencia.