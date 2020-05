Amigos y colegas despiden con emotivos mensajes a Yoshio

Rodrigo de la Cadena, Yuri, Carlos Cuevas, Manoella Torres, Alejandra Ávalos y Verónica Castro despiden con emotivos mensajes a su amigo Yoshio, fallecido este 13 de mayo por complicaciones de COVID-19.

“Hoy la música, los escenarios y la vida artística vuelven a callar con silencio de cariño y dolor por este duro golpe”, escribió en sus redes sociales el productor y cantautor Rodrigo de la Cadena, y agregó que en La Cueva, lugar de bohemia que engalanó el ícono de la balada romántica, quedará su nombre, su legado y su presencia.

Señaló que este viernes, en su transmisión online, recordará al cantante con música: “Te voy a extrañar mucho, Yoshio, amigo lindo. Ahora te reciben en el cielo tus adorados padres a quienes siempre recordabas con nostalgia. En La Cueva quedará siempre un lugar vacío en tu honor. Gracias por siempre extenderme tu mano y brindarme esa sonrisa que, conjugada con tu voz, lograban la magia y el hechizo del arte en tu alma”.

Como un “gran ser humano”, definió Carlos Cuevas a Yoshio, quien a través de un video, mandó sus condolencias a la esposa del cantante Marcela Hernández y a sus hijos Kaoru y Akira, “saben que los amo, descansa en paz querido hermano y es un privilegio haberte conocido”.

La cantante Yuri también expresó sus condolencias mediante las redes sociales y escribió: “ No tengo palabras… maestro, el mundo hoy pierde a un gran esposo, padre, ser humano y un extraordinario cantante. Padre celestial recíbelo como se reciben a los grandes. Descanse en paz”.

Para recordarlo, la jarocha publicó un video de un show, cantando con él Lo que pasó, pasó, tema de Felipe Gil, con el que Yoshio ganó un premio de la OTI en 1981.

“Gracias a mis amados fans por mandarme este precioso video donde tuve el honor de compartir el escenario con él. No sólo fuimos compañeros de trabajo sino amigos! Oro por su esposa y sus hijos en este momento tan amargo”, agregó Yuri.

En tanto, Manoella Torres se unió a la pena de la familia del intérprete de Reina de corazones: “Me siento destrozada con tu partida, siempre que cantamos juntos fuiste un caballero, me brindaste tu generosidad en el escenario en cada momento, me cuidabas para que me sintiera cómoda en cada canción y nunca dejaste de ser un gran ser humano detrás de cámaras.

“No existirá un artista como tú, te voy a extrañar! A Marcela, Kao y Akira los abrazo con todo mi corazón siempre contarán conmigo. Los quiero mucho! Descansa en paz”.

Otra de sus amigas y colegas, Alejandra Ávalos recordó al cantante con un par de fotos y lo despidió con estas palabras: “Te vamos a extrañar mucho! Hasta el cielo…Nuestro cariño, admiración y respeto en tu partida! Los honores y reconocimiento a tu carrera los haremos sin duda mi querido amigo, pero tu legado musical ya quedó plasmado en la eternidad! Un aplauso eterno hasta el cielo!”.

Por su parte, la actriz y cantante Verónica Castro, publicó en su cuenta de Twitter: "Amigo querido gracias siempre por los regalos de tu voz hermosa ahora desde el cielo, Yoshio".

Luego de permanecer varios días hospitalizado, el intérprete mexicano Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio, perdió la batalla contra el Covid-19, enfermedad que le colapsó los pulmones.