Jalisco comenzará reactivación con restricciones la próxima semana

Nuevos apoyos para micro y pequeñas empresas, reforzamiento de filtros interestatales y permiso para hacer ejercicio al aire libre, son parte de los acuerdos del Gabinete de Salud estatal y la Mesa de Reactivación Económica para el inicio de la Fase cero el 18 de mayo en la entidad.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, advirtió que el inicio de reapertura de negocios, industrias y servicios “no es China libre, no es vámonos todos para afuera”. Sostuvo que si las medidas sanitarias no se cumplen, se corremos el riesgo de volver a cerrar la economía.

Durante una transmisión en línea, el mandatario estatal reiteró que la Fase cero no significa “salir a pasear con la familia”, incluso no descartó que municipios puedan negar el acceso a quienes busquen hacer turismo e insistió que la reapertura gradual aplica a toda la entidad.

“Aquí no hay municipios que abran y otros que no (…) Las medidas son para todos los municipios sin excepción”, subrayó y adelantó que balnearios, parques y playas no serán abiertos en el reinicio de las actividades económicas.

De acuerdo con los lineamientos de la Fase cero, los negocios no podrán abrir sin medidas sanitarias. Alfaro Ramírez adelantó que florerías, tiendas de artesanías, imprentas y consultorios, podrán abrir el lunes 18 con los protocolos de sana distancia.

Insistió que los corredores comerciales dedicados a la venta de ropa, zapatos y electrónicos no están contemplados en la Fase cero, pero sí tiendas de ropa y zapatos en barrio que no generen aglomeraciones.

Cines, teatros, unidades deportivas, escuelas de futbol, estadios, academias de baile, idiomas y gimnasios tampoco podrán ser abiertos en esta fase que tendrá una duración mínima de dos semanas.

Alfaro Ramírez anunció que habrá nuevos apoyos económicos a micro empresas para evitar el despido de trabajadores e informó que las personas que se autoemplean o trabajan en la informalidad, solo recibirán apoyos un mes y no dos, como se contempló.

“La verdad es que fue tanta la demanda, que solo vamos a apoyar con un mes, con los cinco mil pesos, para poder apoyar a más personas, la demanda fue enorme”, explicó. Hasta el momento hay más de 500 mil ciudadanos inscritos y se dará preferencia a municipios del interior del estado.

Para detectar a población contagiada que provenga de otras entidades, se reforzarán los filtros en carreteras que conectan a Jalisco con Michoacán, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato,pero en particular se vigilarán a personas provenientes del valle de México.

Las iglesias permitirán visitas individuales sin celebrar misas o culto y la gente que desee ejercitarse lo podrá hacer pero no en unidades deportivas, bosques urbanos o parques.

“Se va a permitir que en la vía pública, de manera individual, no en grupos, pueda salir a correr con cubrebocas”, adelantó el gobernador jalisciense, quien anunció que el Plan de Reactivación Económica será presentado este viernes.