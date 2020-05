Toshio Suzuki trabaja en la última cinta del legendario Hayao Miyazaki

El productor japonés Toshio Suzuki compartió que en Studio Ghibli han continuado con las grabaciones de la película de Hayao Miyazaki Kimi-tachi wa Dou Ikiru ka? (¿Cómo vives?)”, producción en la que llevan trabajando tres años y le restan tres años para terminarla.

Toshio Suzuki, reveló en entrevista a Entertainment Weekly, cuánto han trabajado para realizar la película de Miyazaki, que será la última antes de retirarse, Kimi-tachi wa Dou Ikiru ka?, comenzó su producción en 2017; sin embargo, hasta ahora llevan 36 minutos de la película.

El productor de 71 años, explicó: “Todavía estamos dibujando a mano todo, pero nos lleva más tiempo completar una película porque estamos dibujando más cuadros. Entonces, hay más dibujos por hacer que antes”. Asimismo, compartió que en esta película trabajan 60 animadores y por mes producen un minuto de animación.

Suzuki explicó más a detalles de cómo es la labor para realizar una película y el tiempo que llevan trabajando en ella. En esta cinta llevan tres años de labor y le restan tres años para terminarla. “En 12 meses obtienes 12 minutos de película. En realidad, hemos estado trabajando en esta película durante tres años; eso significa que tenemos 36 minutos completados hasta ahora”.

Los estudios Ghibli, esperan terminar la película en los próximos tres años. Además, señalan que con el anunció del retiro del director Hayao Miyazaki, de 79 años, pretenden realizar una “gran historia fantástica”, así lo detalló Suzuki:

“Cuando Miyazaki regresó y dijo que quería volver a hacer una película, en realidad dije que no era una gran idea porque ya había logrado tanto. No puedes volver y hacer algo que ya has hecho en el pasado, tienes que hacer algo diferente. Una de las ideas que surgieron de eso fue, ¿por qué no gastar más tiempo y gastar más dinero? (para hacer una película). Entonces, ese es uno de los nuevos enfoques”.