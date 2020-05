Se ha controlado hospitalización por coronavirus en CDMX: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se ha logrado controlar la demanda de infraestructura hospitalaria por personas contagiadas con COVID-19 y el número de decesos en la capital del país.

En su intervención durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que la Zona Metropolitana de la Ciudad de México continúa bajo la etapa de alto contagio.

“En particular, en la Ciudad de México hemos logrado controlar que no se nos sobrepase la hospitalización y, al mismo tiempo, que no haya más número de decesos”, indicó la mandataria capitalina.

“Somos parte de una Zona Metropolitana, 22 millones de habitantes, 16 alcaldías, 57 municipios conurbados. Somos en este momento la zona que más contagios tiene y que más número de personas están hospitalizadas. Para hoy, son cerca de 5 mil 500, de los cuales el 20 por ciento está intubado”, refirió.

Sheinbaum Pardo adelantó que a partir de la próxima semana se informará el esquema que se desarrollará en la zona metropolitana para, poco a poco, dejar el confinamiento en casa.

“La decisión que tomemos en la ciudad tiene que ser al mismo tiempo en los municipios conurbados. Ustedes saben, un continuo urbano y que no tendría sentido que Iztapalapa tuviera una manera de regresar a la normalidad y Nezahualcóyotl tuviera otra, cuando solo nos divide una avenida”, expuso.