Luis Pérez Santiago, de "fracasado escolar" a escritor

*El autor español presentó su libro "Todo es Posible", en el cual aborda la importancia de responsabilizarse de los actos para alcanzar el éxito

Por Telma Villanueva

México, 12 de mayo (Notimex).— Desde un estudio en Burgos, España, el escritor Luis Pérez Santiago charló sobre su libro Todo es posible, en el cual, a partir de una especie de autobiografía relata cómo pasó de ser un niño que no tenía grandes oportunidades en los deportes, a ganar la medalla de oro del Campeonato Mundial de Koshiki Contact Karate. En una presentación en línea realizada por una reconocida cadena de librerías, el escritor declaró que durante su infancia fue “un fracasado escolar, no encajaba mucho en el sistema educativo escolar”; sin embargo, por su atracción al deporte comenzó a practicar las artes marciales, disciplina que en 1987 lo llevó a Japón para mejorar. Luego de su regreso a España decidió abrir un gimnasio que tuvo que cerrar; no obstante, continuó con el tema de las artes marciales. Durante su viaje al país nipón el deportista sufrió algunas dificultades que lo hicieron entender lo importante que es responsabilizarse de las decisiones propias. Fue hace dos años cuando comenzó a escribir el libro que ahora presenta. El primer capítulo de este texto narra la historia de un niño que “nació entre la basura pero nunca se ensució” y que, por el contrario, alcanzó el éxito. Además, el escritor presenta una serie de capítulos en los que aborda el funcionamiento de la mente como el software del ser humano y por ende, el poder que tiene para conseguir lo que desea. Este ejemplar, de acuerdo con Luis Pérez, es el resultado de la lectura de diversos libros de autores como Carl Gustav Jung y José Silva. Con ello, el escritor comparte con el público una especie de metodología para alcanzar el éxito.