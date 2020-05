Cannes, sin edición presencial este año

*Thierry Fremaux, delegado de uno de los festivales de cine más importantes del mundo, señaló que sólo habrá Selección Oficial

Por Ángela Anzo

México, 12 de mayo (Notimex).— Tras un periodo de incertidumbre frente a la pandemia que se vive a causa del COVID-19, se confirmó que no se llevará a cabo la edición 73ª del Festival de Cine de Cannes, el cual comenzaría este martes ya que estaba programado del 12 al 23 de mayo. Lo anterior de acuerdo con la información del festival y las declaraciones que Thierry Fremaux, delegado general del evento, concedió en entrevista a la revista de cine Screen Daily, en la que habló sobre las condiciones que enfrentan y las razones de esta cancelación sin precedentes, por lo que dice hasta pronto a uno de los eventos más importantes en todo el mundo. No obstante, Frémaux reveló los planes para la Selección Oficial 2020, lo que se planea para apoyar el cine en los próximos meses y el panorama de la industria cinematográfica frente a una crisis que ha impactado profundamente a éste y otros sectores de la cultura. Explicó que en vísperas del festival se siente abrumado y con una gran sensación de melancolía y nostalgia: "He estado yendo al festival por 35 años. Es mi trabajo, pero más allá de eso, también es un increíble evento cordial, humano, artístico y gastronómico, no sólo para mí sino para todos los que asisten". Señaló que cada año se vive una experiencia única y extraordinaria, por lo que están comprometidos con mostrar la mejor cara del festival y frente a las condiciones actuales, se ha tomado la decisión de aprovechar esta difícil situación como una oportunidad para pensar en el futuro. "Todos los años lidiamos con complicaciones, muchas de las cuales nunca se hacen públicas. Hemos tenido otras preocupaciones antes de las ediciones anteriores, pero nada comparable a este año... Desde entonces, en el festival hemos estado lidiando con estos eventos con la mayor tranquilidad posible, esperando lo mejor y buscando continuar con nuestra misión".

Solidaridad en la industria fílmica

Thierry Fremaux descartó la posibilidad de celebrar una edición presencial a finales de este año, como se había considerado: "Dadas las circunstancias, es difícil imaginar una edición física de Cannes 2020, por lo que tendremos que hacer algo diferente. Un festival es una fiesta colectiva, un espectáculo que reúne a un público en un lugar determinado, en este caso en la Croisette, en presencia de miles de personas. Todos entienden que eso es imposible este año". Al hablar sobre el deseo de mantener el espíritu del festival realizando una edición virtual, el director indicó que sería absurdo pensar en que nada de esto está pasando y agregó que el encuentro sólo puede tener lugar como lo ha hecho siempre: con las estrellas, el público, la prensa y los profesionales de la industria, sin embargo, en los próximos días se anunciará la Selección Oficial que llegará a los cines y otros festivales. "Estamos trabajando en la lista de películas que deberían haber formado parte de esta 73a edición. Anunciaremos la lista a principios de junio. Está previsto que todas las películas se estrenen en cines desde ahora hasta la primavera de 2021. Recibimos películas de todo el mundo, trabajos magníficos y es nuestro deber ayudarlos a encontrar su público". Detalló que una vez que se haya anunciado la lista, el objetivo será comenzar a organizar eventos y presentaciones en cines, algo que puede representar una oportunidad para los profesionales de todo el mundo: "Sólo las películas que están destinadas a salir en los cines entre el verano de 2020 y la primavera de 2021 son elegibles para la selección. Otras presentaciones potenciales deberán esperar el proceso de selección el año próximo, que comienza en otoño. Hay una tercera categoría de películas que se lanzarán directamente a las plataformas". Respecto a los rumores acerca de posibles colaboraciones entre Cannes y festivales como Venecia, Toronto, San Sebastián y Zúrich, refirió que en efecto, están hablando con sus colegas pues en un gesto de solidaridad numerosos festivales los han invitado, ya que una situación excepcional necesita una respuesta excepcional. Sobre los daños de esta pandemia a la industria apuntó: "Nada irremediable sucederá si luchamos con convicción y juntos: cinéfilos, espectadores, artistas, profesionales y periodistas. Esta crisis de salud está afectando al mundo entero, todos enfrentamos el mismo evento. Los profesionales de la industria del cine saldrán debilitados de todo esto y será un largo camino, requerirá pedagogía, disciplina y benevolencia. Para los cines, desde los independientes hasta los grandes grupos, la tarea será enorme, como lo será para el resto de la sociedad".